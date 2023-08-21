rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Мясо резко подорожало в Ростовской области в 2023 году

Мясо резко подорожало в Ростовской области в 2023 году

21 августа 2023, 12:14
Фото: pxhere.com
Мясо резко подорожало в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области мясная продукция с декабря 2022 года резко выросла в цене, следует из данных Ростовстата.

Если в начале этого года килограмм баранины стоил 502 рубля, то теперь средние цены выросли до 544 рублей. Говядина подорожала с 469 рублей до 479 рублей, свинина — с 323 рублей до 346.

Куры стоили 165 рублей за килограмм, теперь местные жители покупают их за 202 рубля. Добавим, что за это время в цене выросли и другие виды товаров.

Глазированные сырки подорожают до 120 рублей осенью в Ростовской области
Узнать подробнее

Так, сахар стоил 59 рублей, теперь его продают за 74 рубля, творог подорожал с 384 до 392 рублей. За это время дешевле оказались сыры и сливочное масло.

Не изменились в цене молоко, вермишель и яйца.

Ранее цены на бензин снова стали рекордно высокими в Ростовской области.

Читайте также:
Глазированные сырки подорожают до 120 рублей осенью в Ростовской областиЧто подорожает в Ростовской области после роста ключевой ставки до 12%Доллар по 100 рублей: что теперь подорожает в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Мясо#Продукты#Цены#Баранина#Говядина#Свинина#Куры#Сахар#Творог#Сыры#Сливочное масло#Молоко#Вермишель#Яйца#Бензин
Подпишитесь
Губернатор Голубев назвал причину грохота в небе над Ростовом 21 августа
Сегодня, 08:26
Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области
Сегодня, 05:57
Урбанист Зайцев объяснил, почему Ростов один из мировых лидеров по пробкам
Сегодня, 06:29
Пчеловод предупредил, что Ростовская область может остаться без полезного меда
Сегодня, 06:20
Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:22
В Ростове на видео сняли мощный взрыв, напугавший горожан 21 августа
Сегодня, 08:17