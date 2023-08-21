Мясо резко подорожало в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Если в начале этого года килограмм баранины стоил 502 рубля, то теперь средние цены выросли до 544 рублей. Говядина подорожала с 469 рублей до 479 рублей, свинина — с 323 рублей до 346.
Куры стоили 165 рублей за килограмм, теперь местные жители покупают их за 202 рубля. Добавим, что за это время в цене выросли и другие виды товаров.
Так, сахар стоил 59 рублей, теперь его продают за 74 рубля, творог подорожал с 384 до 392 рублей. За это время дешевле оказались сыры и сливочное масло.
Не изменились в цене молоко, вермишель и яйца.
Ранее цены на бензин снова стали рекордно высокими в Ростовской области.