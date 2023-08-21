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Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

В Орловском районе Ростовской области горят леса

Огонь охватил леса в Орловском районе Ростовской области

21 августа 2023, 16:27
Фото: 1MI
В Орловском районе Ростовской области горят леса
В Орловском районе Ростовской области пожар охватил лесные насаждения, фото и видео с места событий публикуют в соцсетях местные жители.

В Орловском районе огонь охватил лесные насаждения. Огромные столбы дыма от пожара видны за километры. Местные жители сообщают, что огонь бушует в лесах уж второй день, однако его тушением никто не занимается.

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В МЧС России по Ростовской области информацию о лесных пожарах в Орловском районе пока никак не комментируют. Масштаб возгорания также не известен.

Спасатели, между тем, регулярно предупреждают местных жителей о чрезвычайной пожарной опасности в регионе. Ситуацию усугубляют 40-градусная жара и отсутствие осадков.

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