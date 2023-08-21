Огонь охватил леса в Орловском районе Ростовской области

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
В Орловском районе огонь охватил лесные насаждения. Огромные столбы дыма от пожара видны за километры. Местные жители сообщают, что огонь бушует в лесах уж второй день, однако его тушением никто не занимается.
В МЧС России по Ростовской области информацию о лесных пожарах в Орловском районе пока никак не комментируют. Масштаб возгорания также не известен.
Спасатели, между тем, регулярно предупреждают местных жителей о чрезвычайной пожарной опасности в регионе. Ситуацию усугубляют 40-градусная жара и отсутствие осадков.