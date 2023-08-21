«Окна чуть не выбило волной»: жителей Ростова испугал мощный грохот в небе

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Утром понедельника, 21 августа, около 10.39 мск в небе над Ростовом прозвучал мощный хлопок, похожий на взрыв, неизвестного происхождения. В редакцию RostovGazeta обратились встревоженные жители Первомайского и Пролетарского районов города, которые попросили уточнить, что именно произошло.
«Я спокойно сидела и работала, когда раздался хлопок со стороны запада города. С начала мне показалось, что это гром, но на небе нет ни единого облака. Звук был такой силы, что тряхнуло стекла. Где-то с минуту назад», — рассказала читательница издания.
Спустя пару минут сообщения появились и от жителей СЖМ и ЗЖМ, которые рассказали, что хлопок было слышно и в их районах, а также Ленинском и Кировском районах Ростова, на улице Береговой, в Батайске и Аксае.
«Я это сейчас слышал и ночью, надеюсь, вы скоро узнаете причину», «На Ленина тоже слышно было, аж трухануло слегка», «В Ленинакане окна чуть не повыбивало волной», «На Орбитальной я аж подпрыгнула на кухне, машины все заорали, казалось, что дом задрожал, ребенок очень сильно испугался», — пишут читатели RostovGazeta.
Журналисты запросили комментарий у представителей власти Ростовской области, как только появится официальная информация о происхождении и источнике звука — данные будут обновлены.
Днем ранее губернатор Василий Голубев сообщил о попытке теракта в Ростовской области тремя дронами-камикадзе.