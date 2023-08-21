«Окна чуть не выбило волной»: жителей Ростова испугал мощный грохот в небе

«Я спокойно сидела и работала, когда раздался хлопок со стороны запада города. С начала мне показалось, что это гром, но на небе нет ни единого облака. Звук был такой силы, что тряхнуло стекла. Где-то с минуту назад», — рассказала читательница издания.