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Особые меры безопасности введут в Ростовской области

Особые меры безопасности введут в Ростовской области

21 августа 2023, 06:48
Фото: 10.mchs.gov.ru/cc by 4.0
Особые меры безопасности введут в Ростовской области
В Ростовской области уделяется особое внимание обеспечению безопасности в образовательных учреждениях при подготовке к новому учебному году, сообщили в правительстве региона.

В День знаний в регионе откроются 2806 образовательных организаций, в которых будут учиться 162 тысячи студентов и более 460 тысяч школьников. Особое внимание при подготовке к новому учебному году уделяется безопасности в образовательных организациях.

«Все школы и университеты оборудованы системами передачи тревожных сигналов. Также продолжается работа по установке систем оповещения при ЧП и охранной сигнализации», — сказано в сообщении.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул необходимость подготовки педагогических работников и сотрудников охраны к действиям при возможной угрозе террористических актов. Он отметил, что важно до автоматизма отрабатывать действия персонала в образовательных организациях при угрозе.

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В День знаний и Единый день голосования также будут предприняты дополнительные меры безопасности. Учебные заведения и избирательные участки проверят с помощью специальной техники и служебных собак, а также усилят пропускной режим. Более 3,5 тысячи человек, включая представителей общественных организаций, будут задействованы в охране правопорядка.

Ранее стало известно, что более 100 школ в Ростове с помощью камер подключат к системе «Безопасный город».

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