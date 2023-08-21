Особые меры безопасности введут в Ростовской области

В День знаний и Единый день голосования также будут предприняты дополнительные меры безопасности. Учебные заведения и избирательные участки проверят с помощью специальной техники и служебных собак, а также усилят пропускной режим. Более 3,5 тысячи человек, включая представителей общественных организаций, будут задействованы в охране правопорядка.