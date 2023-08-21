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Published Сегодня, 06:20

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Почему Ростовская область может остаться без полезного меда

Пчеловод предупредил, что Ростовская область может остаться без полезного меда

21 августа 2023, 06:20
Фото: rostovgazeta.ru
Почему Ростовская область может остаться без полезного меда
Качество меда в Ростовской области особо никто не контролирует. Поэтому пчеловоды все чаще подкармливают пчел сахарным сиропом, не особо заботясь о качестве продукта из-за низкой закупочной цены. Усугубляет ситуацию массовая гибель пчел, сообщил RostovGazeta донской производитель меда.

Производитель меда Иван Игнатьев [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] рассказывает, что пчеловоды Ростовской области сегодня несут убытки. Производство натурального, полезного меда уже не считается прибыльным бизнесом.

«Причин этому несколько. Во-первых, низкая закупочная цена на продукт — 70 рублей за килограмм. И неважно, какой ты сдаешь мед. Его качество никого не интересует. Закупочная цена на любой мед остается неизменной», — отмечает Иван.

Из-за этого многие пчеловоды не хотят нести дополнительные траты — перевозить пчел на подсолнечник для сбора нектара. Они подкармливают полосатых тружениц сладким сиропом.

«Во-вторых, собирать нектар пчелам особо негде. У нас сейчас сеют только пшеницу и подсолнечник. На полях с подсолнечником пошла блошка, ее будут травить. А из-за этого могут пострадать пчелы», — говорит собеседник.

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Пчеловод напоминает, что производители меда в Кашарском районе в этом году лишились 450 пчелиных семей. По словам эксперта, это серьезный урон. Все потому, что при протравке полей землепользователь не предупредил пчеловодов. Пчел не успели спрятать, они погибли.

Собеседник добавляет, что ситуация с производством натурального, полезного меда в Ростовской области очень сложная.

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