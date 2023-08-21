Пчеловод предупредил, что Ростовская область может остаться без полезного меда

Пчеловод напоминает, что производители меда в Кашарском районе в этом году лишились 450 пчелиных семей. По словам эксперта, это серьезный урон. Все потому, что при протравке полей землепользователь не предупредил пчеловодов. Пчел не успели спрятать, они погибли.