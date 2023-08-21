Почти 800 жителей Херсонской области купили жилье в донском регионе

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
В Минстрое Ростовской области сообщили, что в период с 31 мая по 26 июля в регионе временно приостановили финансирование жилищных сертификатов из-за отсутствия средств федерального бюджета.
Однако 28 июля ППК «Фонд развития территорий» сообщил о том, что в порядок предоставления помощи жителям Херсонской области и финансирования заявок внесли изменения.
Сейчас в Минстрое пересматривают заявки граждан, которые подали заявление на оплату жилищного сертификата, не имея гражданства Российской Федерации или не предоставив данных о своем гражданстве. Финансирование поступает по тем заявкам, замечания по которым удалось устранить.
Глава Минстроя Ростовской области Юрий Сильвестров рассказал, что в настоящий момент в регионе оплатили 791 жилищный сертификат, 158 находятся на стадии рассмотрения, еще 160 — на пересмотре.
«Формирование заявок планируется завершить до сентября», — уточнил Сильвестров.
Ранее в Минстрое сообщили, что Ростовская область вошла в пятерку федеральных лидеров по градостроительному потенциалу.