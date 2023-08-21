Почти 800 жителей Херсонской области купили жилье в донском регионе

Сейчас в Минстрое пересматривают заявки граждан, которые подали заявление на оплату жилищного сертификата, не имея гражданства Российской Федерации или не предоставив данных о своем гражданстве. Финансирование поступает по тем заявкам, замечания по которым удалось устранить.