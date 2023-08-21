Появилось видео с места аварии с восемью трупами в Ростовской области

Posted Вчера, 19:04
Published Вчера, 19:04
Modified Вчера, 19:06
Updated Вчера, 19:06
Жуткая трагедия произошла на трассе в Волгодонском районе Ростовской области. Там в лобовом столкновении двух авто погибли восемь человек, четверо из них дети.
На видео с места событий видно, что от машин осталась лишь груда металла. На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства трагедии.
Также ранее губернатор Василий Голубев сообщал, что на место выехали сотрудники Следственного комитета.