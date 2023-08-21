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Posted Вчера, 19:04

Published Вчера, 19:04

Modified Вчера, 19:06

Updated Вчера, 19:06

ДТП с восемью погибшими произошло в Ростовской области 21 августа

Появилось видео с места аварии с восемью трупами в Ростовской области

21 августа 2023, 19:04
Фото: 1MI
ДТП с восемью погибшими произошло в Ростовской области 21 августа
В Ростовской области в дорожной аварии погибли восемь человек, включая четырех детей, в сети появилось видео с места событий.

Жуткая трагедия произошла на трассе в Волгодонском районе Ростовской области. Там в лобовом столкновении двух авто погибли восемь человек, четверо из них дети.

ДТП с восемью погибшими произошло в Ростовской области 21 августа
Видео: 1MI
ДТП с восемью погибшими произошло в Ростовской области 21 августа
Видео: 1MI

На видео с места событий видно, что от машин осталась лишь груда металла. На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства трагедии.

Также ранее губернатор Василий Голубев сообщал, что на место выехали сотрудники Следственного комитета.

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#Происшествие#Соцсети#Дтп#Дети#Происшествия#Новости#Ростовская область#Василий Голубев#Видео
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