Президент РФ провел рабочую встречу с губернатором Московской области Воробьевым

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Как отметил Андрей Воробьев, в 2023 году в Подмосковье откроется 30 школ и 25 детских садов. В область уже прибыло 38 тысяч будущих школьников, а к 1 сентября их число возрастет до 40 тысяч. Поэтому строительству школ уделяется особое внимание, передает mosregtoday.ru.
«Флагман у нас — физтех-лицей, который завоевал в том числе и международные олимпиады по физике, биологии, астрономии», — отметил губернатор.
Он также доложил, что совсем недавно в области открыли МЦД, и отметил, что вопрос развития транспорта в регионе является ключевым. Воробьев поблагодарил главу государства, подчеркнув, что без его решения по развитию Московского транспортного узла и строительству двух десятков путепроводов ездить по региону было бы затруднительно. Также он упомянул поддержку по концессионным дорогам.
Разговор касался и темы поддержки семей участников СВО, в том числе совместно с фондом «Защитники Отечества». По словам Воробьева, по таким вопросам он взаимодействует с главой ДНР Денисом Пушилиным.
«Мы организовали отдых деткам, которые хотели на море, часть — 1600 человек — на море, а 900 человек приехали к нам в „Литвиново“, это наш детский лагерь. Как и все семьи военнослужащих, также дети их могли отдохнуть», — рассказал он.
Владимир Путин задал вопрос о работе с полигонами ТКО, в том числе закрытыми. По словам Воробьева, полигоны рекультивировали благодаря федеральной программе и сегодня этой проблемы нет.
Говоря об аварийном жилье, Воробьев отметил, что программа 2017 года уже завершена и сейчас в регионе начнут реализовывать следующую. Закон о развитии территории дает возможность организовать совершенно другой темп расселения жилья, сказал он.