Президент РФ провел рабочую встречу с губернатором Московской области Воробьевым

Он также доложил, что совсем недавно в области открыли МЦД, и отметил, что вопрос развития транспорта в регионе является ключевым. Воробьев поблагодарил главу государства, подчеркнув, что без его решения по развитию Московского транспортного узла и строительству двух десятков путепроводов ездить по региону было бы затруднительно. Также он упомянул поддержку по концессионным дорогам.