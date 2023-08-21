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Published Сегодня, 11:21

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Updated Сегодня, 11:23

Три инцидента случилось с самолетами ростовского перевозчика за сутки

Проблемы с двигателем возникли у самолета ростовского авиаперевозчика «Азимут»

21 августа 2023, 11:21
Фото: Pxhere.com
Три инцидента случилось с самолетами ростовского перевозчика за сутки
За последние сутки произошли три нештатные ситуации, связанные с самолетами перевозчика «Авиакомпания Азимут», базирующегося в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По информации канала, 20 августа в аэропорту Минеральных Вод по технической причине самолет вернулся на стоянку после начала буксировки. Он должен был вылететь в Саранск.

«В ночь на понедельник еще один лайнер вернулся на стоянку с места запуска. В этот раз причиной оказалась неисправность двигателя. Он должен был вылететь из Минвод в Тюмень», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что этой же ночью у прилетевшего в Челябинск самолета во время осмотра обнаружили два спущенных пневматика основной левой стойки шасси. Посторонних предметов на взлетной полосе не оказалось.

Добавим, что официальной информации об инцидентах не поступало, она уточняется. Ранее бывший летчик разъяснил, почему ростовчане слышат хлопки сверхзвукового самолета.

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#Илья Протвинов#Авиакомпания Азимут#Ростов-на-Дону#Минеральные Воды#Саранск#Тюмень#Челябинск
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