Проблемы с двигателем возникли у самолета ростовского авиаперевозчика «Азимут»

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
По информации канала, 20 августа в аэропорту Минеральных Вод по технической причине самолет вернулся на стоянку после начала буксировки. Он должен был вылететь в Саранск.
«В ночь на понедельник еще один лайнер вернулся на стоянку с места запуска. В этот раз причиной оказалась неисправность двигателя. Он должен был вылететь из Минвод в Тюмень», — сказано в сообщении.
Отмечается, что этой же ночью у прилетевшего в Челябинск самолета во время осмотра обнаружили два спущенных пневматика основной левой стойки шасси. Посторонних предметов на взлетной полосе не оказалось.
Добавим, что официальной информации об инцидентах не поступало, она уточняется. Ранее бывший летчик разъяснил, почему ростовчане слышат хлопки сверхзвукового самолета.