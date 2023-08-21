РЭО: Перерабатывающие отходы МСП могут получить статус социальных

Возглавляющий Российский экологический оператор Денис Буцаев рассказал, что сейчас отраслевые объединения работают над более совершенными мерами поддержки субъектов МСП. Речь прежде всего идёт об общем деловом климате в Российской Федерации. Он также сообщил, что на площадке «Ресурса» планируется определить статус малых предпринимателей, занятых в сфере переработки ТКО, как социальный, пишет 56orb.ru.