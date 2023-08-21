РЭО: Перерабатывающие отходы МСП могут получить статус социальных

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Возглавляющий Российский экологический оператор Денис Буцаев рассказал, что сейчас отраслевые объединения работают над более совершенными мерами поддержки субъектов МСП. Речь прежде всего идёт об общем деловом климате в Российской Федерации. Он также сообщил, что на площадке «Ресурса» планируется определить статус малых предпринимателей, занятых в сфере переработки ТКО, как социальный, пишет 56orb.ru.
По данным экспертов, малые и микрокомпании активно помогают перерабатывать твёрдые коммунальные отходы. Они практически создают отдельную маршрутизацию — по компостированию органики или перерабоке текстиля. Переработка позволяет снизить объёмы твёрдых коммунальных отходов, отправляемых на свалки. Это приближает Россию к целям, запланированным в рамках перехода к экономике замкнутого цикла.
В свою очередь исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова поделилась информацией о том, что многие предприниматели и представители местных властей считают необходимым отнести переработку вторсырья к социальному предпринимательству.
По мнению Гулимовой, группу 38 ОКВЭД следует внести в списки социально значимых видов деятельности для распространения на них мер поддержки социального бизнеса. Это позволит предпринимателям больше средств выделять на развитие проектов по переработке.