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РЭО: Перерабатывающие отходы МСП могут получить статус социальных

РЭО: Перерабатывающие отходы МСП могут получить статус социальных

21 августа 2023, 10:24
Фото: 1MI
В ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» выдвинули инициативу наделять социальным статусом малый и средний бизнес, работающий в сфере экологии, сбора и переработки отходов.

Возглавляющий Российский экологический оператор Денис Буцаев рассказал, что сейчас отраслевые объединения работают над более совершенными мерами поддержки субъектов МСП. Речь прежде всего идёт об общем деловом климате в Российской Федерации. Он также сообщил, что на площадке «Ресурса» планируется определить статус малых предпринимателей, занятых в сфере переработки ТКО, как социальный, пишет 56orb.ru.

По данным экспертов, малые и микрокомпании активно помогают перерабатывать твёрдые коммунальные отходы. Они практически создают отдельную маршрутизацию — по компостированию органики или перерабоке текстиля. Переработка позволяет снизить объёмы твёрдых коммунальных отходов, отправляемых на свалки. Это приближает Россию к целям, запланированным в рамках перехода к экономике замкнутого цикла.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова поделилась информацией о том, что многие предприниматели и представители местных властей считают необходимым отнести переработку вторсырья к социальному предпринимательству.

По мнению Гулимовой, группу 38 ОКВЭД следует внести в списки социально значимых видов деятельности для распространения на них мер поддержки социального бизнеса. Это позволит предпринимателям больше средств выделять на развитие проектов по переработке.

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