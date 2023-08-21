Резкое ухудшение погоды с ливнями и градом ожидается в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
До конца суток 21 августа в Ростовской области прогнозируется значительное ухудшение погоды. В регионе пройдут сильные дожди, сопровождаемые грозой и градом. Скорость ветра при этом усилится до 23 метров в секунду.
Местных жителей просят проявить предельную осторожность. Не стоит выходить из дома во время бушевания стихии. Также не стоит оставлять авто под аварийными деревьями, неустойчивыми конструкциями и рекламными щитами.
Ранее синоптики сообщали, что в Ростовской области после 40-градусной жары похолодает до +25С°.