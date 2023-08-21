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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Резкое ухудшение погоды с ливнями и градом ожидается в Ростовской области

Резкое ухудшение погоды с ливнями и градом ожидается в Ростовской области

21 августа 2023, 14:41
Фото: Pxhere.com
Резкое ухудшение погоды с ливнями и градом ожидается в Ростовской области
В Ростовской области прогнозируются ливни с градом, а также увеличение скорости ветра до 23 метров в секунду, предупредили в МЧС.

До конца суток 21 августа в Ростовской области прогнозируется значительное ухудшение погоды. В регионе пройдут сильные дожди, сопровождаемые грозой и градом. Скорость ветра при этом усилится до 23 метров в секунду.

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Местных жителей просят проявить предельную осторожность. Не стоит выходить из дома во время бушевания стихии. Также не стоит оставлять авто под аварийными деревьями, неустойчивыми конструкциями и рекламными щитами.

Ранее синоптики сообщали, что в Ростовской области после 40-градусной жары похолодает до +25С°.

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