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Published Сегодня, 07:51

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Ростовчане назвали подробности звуков взрывов утром 21 августа

Ростовчане назвали подробности звуков взрывов утром 21 августа

21 августа 2023, 07:51
Фото: 1MI
Ростовчане назвали подробности звуков взрывов утром 21 августа
В Ростове-на-Дону прогремел тройной мощный взрыв утром в понедельник, 21 августа, сообщает Telegram-канал «Ростов-Папа».

По словам местных жителей, громкий звук был слышен в нескольких районах городах. Также о нем заявляют жители Аксая и Батайска.

«У нас дом прямо подпрыгнул», — описывают произошедшее местные жители.

«Да, грохнуло сильно», — сообщают ростовчане.

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«В железнодорожном районе у нас квартиру затрясло. Возле зоопарка также слышно было хорошо», — говорится в комментариях.

Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Люди также говорят, что у них звенели стекла на окнах из-за случившегося.

Ранее ростовчане потребовали запретить пиротехнику после ночных взрывов в жилом районе.

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