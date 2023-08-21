Ростовчане назвали подробности звуков взрывов утром 21 августа

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
По словам местных жителей, громкий звук был слышен в нескольких районах городах. Также о нем заявляют жители Аксая и Батайска.
«У нас дом прямо подпрыгнул», — описывают произошедшее местные жители.
«Да, грохнуло сильно», — сообщают ростовчане.
«В железнодорожном районе у нас квартиру затрясло. Возле зоопарка также слышно было хорошо», — говорится в комментариях.
Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Люди также говорят, что у них звенели стекла на окнах из-за случившегося.
Ранее ростовчане потребовали запретить пиротехнику после ночных взрывов в жилом районе.