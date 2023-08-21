Ростовчане рассказали о 39-градусной жаре в салоне автобуса

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
При этом горожане уже не просят разобраться с работой кондиционеров в автобусах. По их словам, остается ждать только похолоданий, тогда в транспорте станет прохладно.
Пользователи в комментариях написали, что аналогичная ситуация происходит и в автобусе №98.
«Берите с собой веники и радуйтесь, баня всего за 32 рубля», — пошутили горожане.
Добавим, что жители Ростова-на-Дону все лето жалуются на неработающие кондиционеры в автобусах. В городе проводятся рейды, в рамках которых продолжают выявлять нарушения в этой сфере.
Ранее стало известно, что перевозчики не выпускают требуемое число автобусов в Ростове-на-Дону.