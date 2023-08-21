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Ростовчане рассказали о 39-градусной жаре в салоне автобуса

Ростовчане рассказали о 39-градусной жаре в салоне автобуса

21 августа 2023, 05:12
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в салоне автобуса №40 воздух прогревался до 39 градусов, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

При этом горожане уже не просят разобраться с работой кондиционеров в автобусах. По их словам, остается ждать только похолоданий, тогда в транспорте станет прохладно.

Пользователи в комментариях написали, что аналогичная ситуация происходит и в автобусе №98.

«Берите с собой веники и радуйтесь, баня всего за 32 рубля», — пошутили горожане.

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Добавим, что жители Ростова-на-Дону все лето жалуются на неработающие кондиционеры в автобусах. В городе проводятся рейды, в рамках которых продолжают выявлять нарушения в этой сфере.

Ранее стало известно, что перевозчики не выпускают требуемое число автобусов в Ростове-на-Дону.

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