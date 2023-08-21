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Updated Сегодня, 07:08

Ростовская епархия вернет здание кукольного театра в Ростове в собственность региона

Ростовская епархия вернет здание кукольного театра в Ростове в собственность региона

21 августа 2023, 07:06
Фото: Sofiya357/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Ростовская епархия вернет здание кукольного театра в Ростове в собственность региона
В Ростове здание Театра кукол могут вернуть в собственность региона, передав церкви здания на Московской, об этом рассказали донские СМИ.

Напомним, в 2020 году в рамках реституции здание Театра кукол имени В. С. Былкова

в переулке Университетском перешло в собственность Ростовской-на-Дону епархии, это вызвало серьезный общественный резонанс, и власти пообещали, что перенесут кукольный театр на территорию старого аэропорта.

Хотя пока власти не отказались от этих планов, портал «Город N» со ссылкой на замминистра имущественных и земельных отношений Ростовской области Александра Чекменева рассказал, что правительство нашло способ вернуть здание в собственность региона.

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Донские власти решили обменять здание на Университетском, 46 на два здания на улице Московской, 56, которые находятся в безвозмездном пользовании у епархии последние 10 лет. Договор мены, по данным издания, планируют заключить до конца I квартала 2024 года — он станет точкой в решении вопроса о судьбе здания, пока стороны соглашения ищут компанию, которая даст оценку объектам недвижимости.

Однако власти пока не собираются отказываться и от планов по строительству еще одного здания кукольного театра на территории старого аэропорта, которое будет работать в качестве филиала Театра кукол.

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