Ростовская епархия вернет здание кукольного театра в Ростове в собственность региона

Донские власти решили обменять здание на Университетском, 46 на два здания на улице Московской, 56, которые находятся в безвозмездном пользовании у епархии последние 10 лет. Договор мены, по данным издания, планируют заключить до конца I квартала 2024 года — он станет точкой в решении вопроса о судьбе здания, пока стороны соглашения ищут компанию, которая даст оценку объектам недвижимости.