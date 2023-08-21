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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Ростовский нутрициолог опровергла информацию о неусваиваемых синтетических витаминах

Ростовский нутрициолог опровергла информацию о неусваиваемых синтетических витаминах

21 августа 2023, 14:54
Фото: pxhere.com
Ростовский нутрициолог опровергла информацию о неусваиваемых синтетических витаминах
Витамины синтетического и натурального происхождения усваиваются одинаково плохо, если их неправильно принимать, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова

С окончанием летнего сезона ростовчане все чаще стали обсуждать правила приема витаминов в социальных сетях. Одни считают, что витаминами нужно запасаться «в сезон»: есть побольше овощей, фруктов и зелени прямо с грядки. Другие уверены, что витамины лучше принимать в таблетках. Мол, там больше полезных веществ, чем в килограмме моркови. Однако существуют и противники синтетических витаминных комплексов. Они считают, что полезные вещества ненатурального происхождения организм просто игнорирует.

Корреспондент RostovGazeta выяснил у ростовского нутрициолога Анастасии Тодоровой, как правильно принимать витамины, чтобы не столкнуться с их дефицитом в организме или с другими неприятными последствиями.

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Корреспондент RostovGazeta выяснил у ростовского нутрициолога Анастасии Тодоровой, как правильно принимать витамины, чтобы не столкнуться с их дефицитом в организме или с другими неприятными последствиями.

«Неправильный прием витаминов чреват аллергиями в самых разных проявлениях: от чесотки до отеков. Может даже начать меняться цвет кожи, выпадать или слишком активно расти волосы. В самом „лучшем“ случае вы просто не заметите эффекта от витаминов», — объясняет эксперт.

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Может даже начать меняться цвет кожи, выпадать или слишком активно расти волосы.Может даже начать меняться цвет кожи, выпадать или слишком активно расти волосы.
Может даже начать меняться цвет кожи, выпадать или слишком активно расти волосы.
Фото: pxhere.com

Анастасия Тодорова добавляет, что разницы между приемом синтетических и натуральных витаминов нет. Важно, по ее словам, соблюдать правила приема. Так, витамины не стоит употреблять на голодный желудок и, как это любят делать многие модные блогеры, не запивать водой с лимоном.

«Кислоты крайне негативно взаимодействуют с любыми пищевыми добавками. А витамины — это именно она. Поэтому принимать их лучше всего утром вместе с первым приемом пищи, когда запускается пищеварение и организм после долгого ночного голодания старается вобрать в себя максимум полезных веществ», — поясняет нутрициолог.

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При этом, по мнению эксперта, совершенно не важно будут ли витамины содержаться в таблетках и капсулах или в ягодах или другой пище.

«Важно понимать, что в синтетических витаминах вещества содержатся в чистом виде. В то время, как натуральные витамины — это лишь часть состава обычной еды. Поэтому чтобы восполнить суточную норму необходимых витаминов нужно съесть определенное количество еды, в которых они содержатся», — уточняет эксперт.

Анастасия Тодорова объясняет, что построить рацион питания так, чтобы получать суточную норму всех витаминов только натурального происхождения, невозможно.

Анастасия Тодорова объясняет, что построить рацион питания так, чтобы получать суточную норму всех витаминов только натурального происхождения, невозможно.Анастасия Тодорова объясняет, что построить рацион питания так, чтобы получать суточную норму всех витаминов только натурального происхождения, невозможно.
Анастасия Тодорова объясняет, что построить рацион питания так, чтобы получать суточную норму всех витаминов только натурального происхождения, невозможно.
Фото: /pxhere.com
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«Если сесть и посчитать объемы пищи — счет пойдет на десятки литров и килограмм в день. Именно синтетические витамины помогают добирать необходимые микроэлементы и не перегружать рацион», — говорит эксперт.

Нутрициолог объясняет, что перед приемом витаминов необходимо проконсультироваться со специалистом и определить, какие именно витамины необходимы и в каком количестве.

«Да, витамины отпускают без рецепта. Но если безраздумно пить их, следуя логике: „Чем больше, тем лучше“, можно навредить организму», — предупреждает Анастасия Тодорова.

Ранее RostovGazeta писала о принципах здоровой диеты.

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