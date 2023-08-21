Ростовский нутрициолог опровергла информацию о неусваиваемых синтетических витаминах

С окончанием летнего сезона ростовчане все чаще стали обсуждать правила приема витаминов в социальных сетях. Одни считают, что витаминами нужно запасаться «в сезон»: есть побольше овощей, фруктов и зелени прямо с грядки. Другие уверены, что витамины лучше принимать в таблетках. Мол, там больше полезных веществ, чем в килограмме моркови. Однако существуют и противники синтетических витаминных комплексов. Они считают, что полезные вещества ненатурального происхождения организм просто игнорирует.