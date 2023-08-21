Ростовский нутрициолог опровергла информацию о неусваиваемых синтетических витаминах

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
С окончанием летнего сезона ростовчане все чаще стали обсуждать правила приема витаминов в социальных сетях. Одни считают, что витаминами нужно запасаться «в сезон»: есть побольше овощей, фруктов и зелени прямо с грядки. Другие уверены, что витамины лучше принимать в таблетках. Мол, там больше полезных веществ, чем в килограмме моркови. Однако существуют и противники синтетических витаминных комплексов. Они считают, что полезные вещества ненатурального происхождения организм просто игнорирует.
Корреспондент RostovGazeta выяснил у ростовского нутрициолога Анастасии Тодоровой, как правильно принимать витамины, чтобы не столкнуться с их дефицитом в организме или с другими неприятными последствиями.
Корреспондент RostovGazeta выяснил у ростовского нутрициолога Анастасии Тодоровой, как правильно принимать витамины, чтобы не столкнуться с их дефицитом в организме или с другими неприятными последствиями.
«Неправильный прием витаминов чреват аллергиями в самых разных проявлениях: от чесотки до отеков. Может даже начать меняться цвет кожи, выпадать или слишком активно расти волосы. В самом „лучшем“ случае вы просто не заметите эффекта от витаминов», — объясняет эксперт.
Анастасия Тодорова добавляет, что разницы между приемом синтетических и натуральных витаминов нет. Важно, по ее словам, соблюдать правила приема. Так, витамины не стоит употреблять на голодный желудок и, как это любят делать многие модные блогеры, не запивать водой с лимоном.
«Кислоты крайне негативно взаимодействуют с любыми пищевыми добавками. А витамины — это именно она. Поэтому принимать их лучше всего утром вместе с первым приемом пищи, когда запускается пищеварение и организм после долгого ночного голодания старается вобрать в себя максимум полезных веществ», — поясняет нутрициолог.
При этом, по мнению эксперта, совершенно не важно будут ли витамины содержаться в таблетках и капсулах или в ягодах или другой пище.
«Важно понимать, что в синтетических витаминах вещества содержатся в чистом виде. В то время, как натуральные витамины — это лишь часть состава обычной еды. Поэтому чтобы восполнить суточную норму необходимых витаминов нужно съесть определенное количество еды, в которых они содержатся», — уточняет эксперт.
Анастасия Тодорова объясняет, что построить рацион питания так, чтобы получать суточную норму всех витаминов только натурального происхождения, невозможно.
«Если сесть и посчитать объемы пищи — счет пойдет на десятки литров и килограмм в день. Именно синтетические витамины помогают добирать необходимые микроэлементы и не перегружать рацион», — говорит эксперт.
Нутрициолог объясняет, что перед приемом витаминов необходимо проконсультироваться со специалистом и определить, какие именно витамины необходимы и в каком количестве.
«Да, витамины отпускают без рецепта. Но если безраздумно пить их, следуя логике: „Чем больше, тем лучше“, можно навредить организму», — предупреждает Анастасия Тодорова.
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