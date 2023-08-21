Шахту в хуторе Ягодинка Ростовской области снова закрыли из-за нарушений безопасности

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Суд в Ростовской области приостановил работу шахты в хуторе Ягодинка Октябрьского района. Там зафиксированы нарушения требований промышленной безопасности в области опасных производственных объектов.
Суд установил, что небезопасны для сотрудников шахты здания породных бункеров, пункта рассева, главного корпуса, галереи, здание трансформаторной подстанции, здание мех цеха и здания магнетита. «Вышеперечисленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, а также могут привести к трагическим последствиям, в случае возникновения аварии», — говорится в постановлении суда.
При этом отмечается, что подобные нарушения фиксируются в шахте повторно.
Сейчас ее деятельность приостановлена на 40 суток. До истечения срока владельцы шахты обязуются устранить нарушения безопасности.
В начале июня работу шахты в Ягодинке уже приостанавливали на 40 суток. Тогда на ее территории произошло задымление.