Шахту в хуторе Ягодинка Ростовской области снова закрыли из-за нарушений безопасности

Суд установил, что небезопасны для сотрудников шахты здания породных бункеров, пункта рассева, главного корпуса, галереи, здание трансформаторной подстанции, здание мех цеха и здания магнетита. «Вышеперечисленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, а также могут привести к трагическим последствиям, в случае возникновения аварии», — говорится в постановлении суда.