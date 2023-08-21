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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Ростовской области приостановлена работа шахты в хуторе Ягодинка

Шахту в хуторе Ягодинка Ростовской области снова закрыли из-за нарушений безопасности

21 августа 2023, 15:08
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области приостановлена работа шахты в хуторе Ягодинка
В Ростовской области приостановлена работа шахты в хуторе Ягодинка, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд в Ростовской области приостановил работу шахты в хуторе Ягодинка Октябрьского района. Там зафиксированы нарушения требований промышленной безопасности в области опасных производственных объектов.

Суд установил, что небезопасны для сотрудников шахты здания породных бункеров, пункта рассева, главного корпуса, галереи, здание трансформаторной подстанции, здание мех цеха и здания магнетита. «Вышеперечисленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, а также могут привести к трагическим последствиям, в случае возникновения аварии», — говорится в постановлении суда.

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При этом отмечается, что подобные нарушения фиксируются в шахте повторно.

Сейчас ее деятельность приостановлена на 40 суток. До истечения срока владельцы шахты обязуются устранить нарушения безопасности.

В начале июня работу шахты в Ягодинке уже приостанавливали на 40 суток. Тогда на ее территории произошло задымление.

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#Алина Заярная#Суд в Ростовской области#Прекращение работы шахты#Шахты в Ростовской области#Происшествие
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