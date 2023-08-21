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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области

Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области

21 августа 2023, 06:22
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области
В Ростовской области осень начнется с теплой погоды, но постепенно будет холодать. Что обещают синоптики на сентябрь, в материале RostovGazeta.

Какая погода будет в конце августа

В регионе в конце лета будет складываться солнечная погода с максимальной температурой 30 градусов. Так, в понедельник, 21 августа, обещают ясную погоду с максимальной температурой 28 градусов.

Аналогичные условия сложатся и во вторник, а со среды температура поднимется до 29 градусов. К 28 числа столбики термометров покажут 30 градусов, все это время осадки не ожидаются.

Однако в последние два дня месяца может похолодать до 26 градусов и пройдут дожди.

Однако в последние два дня месяца может похолодать до 26 градусов и пройдут дожди.Однако в последние два дня месяца может похолодать до 26 градусов и пройдут дожди.
Однако в последние два дня месяца может похолодать до 26 градусов и пройдут дожди.
Фото: 1MI

Прогноз погоды на сентябрь в Ростовской области

Всего в это месяце синоптики прогнозируют 16 солнечных дней, 3 — с длительными осадками и 11 — с переменной облачностью. Средняя скорость ветра составит четыре метра в секунду. Этот прогноз составили на основе усредненных данных за последние 10 лет.

В начале сентября будет складываться облачная погода со средней температурой около 26 градусов, после чего выглянет солнце. Такие условиях сохранятся с 4 по 6 сентября, а 7 числа прогнозируют облачную погоду с температурой 24 градуса. В следующие несколько дней температура составит 23 градуса, иногда может выглянуть солнце.

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С 12 по 15 числа в регионе должно быть облачно, после чего с 16 по 17 сентября станет солнечно. А на следующий день пройдут дожди, которые прекратятся ближе к вечеру.

С 19 сентября температура упадет до 22 градусов, а с 23 числа — до 20 градусов. По информации синоптиков, 24 и 25 августа могут пройти дожди.

В конце месяца обещают солнечную погоду, но температура будет находиться в пределах 18 градусов. В этот период температура по ночам опустится до 13 градусов.

В конце месяца обещают солнечную погоду, но температура будет находиться в пределах 18 градусов.В конце месяца обещают солнечную погоду, но температура будет находиться в пределах 18 градусов.
В конце месяца обещают солнечную погоду, но температура будет находиться в пределах 18 градусов.

Какая будет погода 1 сентября 2023 года

В Ростовской области в этом году в День знаний температура воздуха поднимется до 25 градусов. В этот день прогнозируют облачную погоду, но без осадков.

Средняя температура воздуха составит около 6,3 метра в секунду.

Какая погода будет в октябре в Ростовской области

В октябре погодные условия должны сильно измениться, поэтому стоит готовиться к похолоданиями. Синоптики обещают 18 облачных дней, 10 — ясных и 3 — с длительными осадками.

В первые два дня прогнозируют солнечную погоду, а воздух прогреется до 16 градусов. После этого стоит ждать облачную погоду 3 и 4 октября, а далее на четыре дня вернется солнце.

С 9 по 15 числа в регионе снова должно быть облачно, температура опустится уже до 14 градусов. А к 19 октября может похолодать до 12 градусов.

Синоптики сообщают, что 23 и 24 октября пройдут дожди, а столбики термометров окажутся на отметке в 10 градусов. До конца месяца будет сохраняться облачная погода, а 30 числа ожидаются осадки.

С 9 по 15 числа в регионе снова должно быть облачно, температура опустится уже до 14 градусов.С 9 по 15 числа в регионе снова должно быть облачно, температура опустится уже до 14 градусов.
С 9 по 15 числа в регионе снова должно быть облачно, температура опустится уже до 14 градусов.
Фото: 1MI

Прогноз погоды на ноябрь 2023 года в Ростовской области

В Ростовской области в ноябре прогнозируют холодную погоду, но дождей практически не будет. Средняя скорость ветра увеличится до пяти метров в секунду.

В первые 10 дней месяца средняя температура составит около 10 градусов и все это время может быть облачно. Однако 8 ноября ожидаются дожди в течение дня.

В пятницу, 10 ноября, может выглянуть солнце и потеплеет до 11 градусов, но после температура снова пойдет на спад. С 13 по 24 числа в области прогнозируют облачную погоду с постепенным похолоданием.

К 15 ноября температура будет составлять шесть градусов, к 23 числу — четыре градуса. К концу месяца столбики термометров окажутся на отметке в 5 градусов.

К 15 ноября температура будет составлять шесть градусов, к 23 числу — четыре градуса.К 15 ноября температура будет составлять шесть градусов, к 23 числу — четыре градуса.
К 15 ноября температура будет составлять шесть градусов, к 23 числу — четыре градуса.
Фото: 1MI

Добавим, что ранее неоднократно происходили происшествия, связанные с неблагоприятной погодой. Так, во время ливня затопило поликлинику на Западном в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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