Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области

В начале сентября будет складываться облачная погода со средней температурой около 26 градусов, после чего выглянет солнце. Такие условиях сохранятся с 4 по 6 сентября, а 7 числа прогнозируют облачную погоду с температурой 24 градуса. В следующие несколько дней температура составит 23 градуса, иногда может выглянуть солнце.