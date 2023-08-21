rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Система ПВО могла стать причиной звука взрыва в Ростове-на-Дону 21 августа

Система ПВО могла стать причиной пугающего грохота в Ростове-на-Дону 21 августа

21 августа 2023, 08:10
Фото: mil.ru
Система ПВО могла стать причиной звука взрыва в Ростове-на-Дону 21 августа
Одной из версий причин громкого звука взрыва в Ростове-на-Дону является работа системы ПВО, сообщает Telegram-канал Shot.

Утром в понедельник, 21 августа, жители Ростова, Аксая и Батайска услышали громкие звуки. Они рассказали, что у них задрожали стекла на окнах в квартирах.

Ростовчане назвали подробности звуков взрывов утром 21 августа
Узнать подробнее

Пока никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Telegram-канал Shot пишет, что это может быть работа системы ПВО, однако никакого подтверждения этому нет.

Добавим, что на выходных в регионе рухнули дроны-камикадзе, атаку подавили средствами РЭБ. Два упали на территории воинской части в Каменске, а другой — в километре севернее Новошахтинска.

Читайте также:
Ростовчане назвали подробности звуков взрывов утром 21 августаМассовая драка со стрельбой и взрывами произошла на Большой Садовой в Ростове«Взрыв, затишье, взрыв»: жители рассказали об атаке БПЛА в Каменске и Новошахтинске
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
Подпишитесь
Губернатор Голубев назвал причину грохота в небе над Ростовом 21 августа
Сегодня, 08:26
Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области
Сегодня, 05:57
Урбанист Зайцев объяснил, почему Ростов один из мировых лидеров по пробкам
Сегодня, 06:29
Пчеловод предупредил, что Ростовская область может остаться без полезного меда
Сегодня, 06:20
Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:22
В Ростове на видео сняли мощный взрыв, напугавший горожан 21 августа
Сегодня, 08:17