Система ПВО могла стать причиной пугающего грохота в Ростове-на-Дону 21 августа

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Утром в понедельник, 21 августа, жители Ростова, Аксая и Батайска услышали громкие звуки. Они рассказали, что у них задрожали стекла на окнах в квартирах.
Пока никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Telegram-канал Shot пишет, что это может быть работа системы ПВО, однако никакого подтверждения этому нет.
Добавим, что на выходных в регионе рухнули дроны-камикадзе, атаку подавили средствами РЭБ. Два упали на территории воинской части в Каменске, а другой — в километре севернее Новошахтинска.