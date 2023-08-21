Стала известна причина драки со стрельбой и петардами в центре Ростова

Один из участников драки рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что причиной потасовки стало избиение двух подростков 15 и 17 лет. Друзья решили отомстить за парней и выяснить отношения с их обидчиками. Петарды они взяли для устрашения. Всего в драке участвовало порядка 14 подростков.