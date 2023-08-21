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Posted Вчера, 19:06

Published Вчера, 19:06

Modified Вчера, 19:08

Updated Вчера, 19:08

Месть за избиение двух парней стала причиной драки в центре Ростова

Стала известна причина драки со стрельбой и петардами в центре Ростова

21 августа 2023, 19:06
Фото: 1MI
Месть за избиение двух парней стала причиной драки в центре Ростова
Месть за избиение двух парней стала причиной драки со стрельбой накануне вечером в центре Ростова, пишут СМИ.

Вечером в воскресенье в Ростове на Большой Садовой произошла массовая потасовка двух компаний молодых людей. В створе двора между Газетным и Ворошиловским парни закидывали друг друга петардами, также прохожие слышали выстрели из пневматического оружия.

Массовая драка со стрельбой и взрывами произошла на Большой Садовой в Ростове
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Один из участников драки рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что причиной потасовки стало избиение двух подростков 15 и 17 лет. Друзья решили отомстить за парней и выяснить отношения с их обидчиками. Петарды они взяли для устрашения. Всего в драке участвовало порядка 14 подростков.

К счастью, никто из них не пострадал. Разбежаться они успели до приезда полиции. Однако в правоохранительных органах уже инициировали проверку по факту произошедшего.

Ранее работники теплохода устроили драку на борту в Таганрогском заливе.

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