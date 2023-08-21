Стала известна причина драки со стрельбой и петардами в центре Ростова

Posted Вчера, 19:06
Published Вчера, 19:06
Modified Вчера, 19:08
Updated Вчера, 19:08
Вечером в воскресенье в Ростове на Большой Садовой произошла массовая потасовка двух компаний молодых людей. В створе двора между Газетным и Ворошиловским парни закидывали друг друга петардами, также прохожие слышали выстрели из пневматического оружия.
Один из участников драки рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что причиной потасовки стало избиение двух подростков 15 и 17 лет. Друзья решили отомстить за парней и выяснить отношения с их обидчиками. Петарды они взяли для устрашения. Всего в драке участвовало порядка 14 подростков.
К счастью, никто из них не пострадал. Разбежаться они успели до приезда полиции. Однако в правоохранительных органах уже инициировали проверку по факту произошедшего.
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