Стали известны подробности гибели 8 человек в Ростовской области 21 августа

Posted Вчера, 18:31
Published Вчера, 18:31
Modified Вчера, 18:34
Updated Вчера, 18:34
Происшествие случилось на дороге Ростов — Волгодонск, где столкнулись два автомобиля. Жертвами столкновения стали четверо взрослых и четверо детей.
«Движение в сторону Ростова сейчас закрыто, рассматриваются объездные маршруты. На месте работают полицейские и устанавливают все обстоятельства», — уточнили в управлении.
Ранее губернатор рассказал, что на место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета.
Ранее иномарка с четырьмя детьми перевернулась в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.