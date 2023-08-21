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Posted Вчера, 18:31

Published Вчера, 18:31

Modified Вчера, 18:34

Updated Вчера, 18:34

Стали известны подробности гибели 8 человек в Ростовской области 21 августа

Стали известны подробности гибели 8 человек в Ростовской области 21 августа

21 августа 2023, 18:31
Фото: 1MI
В Ростовской области произошла авария, в которой погибли сразу восемь человек, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на дороге Ростов — Волгодонск, где столкнулись два автомобиля. Жертвами столкновения стали четверо взрослых и четверо детей.

«Движение в сторону Ростова сейчас закрыто, рассматриваются объездные маршруты. На месте работают полицейские и устанавливают все обстоятельства», — уточнили в управлении.

Восемь человек, в том числе четыре ребенка погибли в ДТП в Ростовской области
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Ранее губернатор рассказал, что на место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета.

Ранее иномарка с четырьмя детьми перевернулась в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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