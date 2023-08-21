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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

В Ростовской области большегруз сбил военнослужащего в Чертковском районе

Стали известны подробности гибели военного, тело которого нашли в Ростовской области

21 августа 2023, 17:07
Фото: 1MI
В Ростовской области большегруз сбил военнослужащего в Чертковском районе
В Ростовской области большегруз, предположительно, сбил военнослужащего в Чертковском районе, пишет Ro.Today.

В Чертковском районе Ростовской области найдено тело 40-летнего военного. Труп лежал на грунтовой дороге, недалеко от него валялись обломки бампера. Характер травм погибшего указывает на то, что он стал жертвой ДТП.

Уточняется, что сам военный служил в одной их частей неподалеку. Он отстал от сослуживцев во время передислокации. По пути его, предположительно, сбил большегруз, затем скрывшийся с места происшествия.

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Официальных подробностей об инциденте не поступало. В МВД Ростовской области на запросы журналистов пока не ответили.

Ранее суд в Ростовской области осудил военнослужащего за убийство сослуживца в зоне СВО.

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