Стали известны подробности гибели военного, тело которого нашли в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В Чертковском районе Ростовской области найдено тело 40-летнего военного. Труп лежал на грунтовой дороге, недалеко от него валялись обломки бампера. Характер травм погибшего указывает на то, что он стал жертвой ДТП.
Уточняется, что сам военный служил в одной их частей неподалеку. Он отстал от сослуживцев во время передислокации. По пути его, предположительно, сбил большегруз, затем скрывшийся с места происшествия.
Официальных подробностей об инциденте не поступало. В МВД Ростовской области на запросы журналистов пока не ответили.
Ранее суд в Ростовской области осудил военнослужащего за убийство сослуживца в зоне СВО.