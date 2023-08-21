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Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области

Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области

21 августа 2023, 05:57
Фото: 1MI
В Ростовской области сильная жара может прекратиться со среды, 23 августа, сообщили синоптики.

В понедельник, 21 августа, будет облачно, а температура поднимется до 36 градусов. Во вторник немного похолодает и воздух прогреется до 32 градусов.

Со среды температура не будет подниматься выше 29 градусов, но усилится ветер до четырех метров в секунду. Такие же погодные условиях ожидаются в четверг и пятницу.

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В следующую субботу, 26 августа, столбики термометров окажутся на уровне 27 градусов. Все эти дни осадки не ожидаются.

Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц.

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