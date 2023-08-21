Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В понедельник, 21 августа, будет облачно, а температура поднимется до 36 градусов. Во вторник немного похолодает и воздух прогреется до 32 градусов.
Со среды температура не будет подниматься выше 29 градусов, но усилится ветер до четырех метров в секунду. Такие же погодные условиях ожидаются в четверг и пятницу.
В следующую субботу, 26 августа, столбики термометров окажутся на уровне 27 градусов. Все эти дни осадки не ожидаются.
Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц.