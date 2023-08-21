Студентам ростовских вузов могут поднять стипендию до уровня МРОТ

Депутаты предлагают повысить стипендии российским студентам до уровня МРОТ. Речь идет не только об учащихся специалитета, бакалавриата и магистратуры, но и о аспирантах, ординаторах и ассистентах-стажерах. При этом все они должны обучаться очно.