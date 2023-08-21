Студентам ростовских вузов могут поднять стипендию до уровня МРОТ

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Депутаты предлагают повысить стипендии российским студентам до уровня МРОТ. Речь идет не только об учащихся специалитета, бакалавриата и магистратуры, но и о аспирантах, ординаторах и ассистентах-стажерах. При этом все они должны обучаться очно.
Парламентарии обращают внимание, что на нынешнюю стипендию студентам прожить практически невозможно. Поэтому более половины из них совмещают получение образования с работой. Это, в свою очередь, негативно влияет на успеваемость.
Если законопроект будет принят, то получать проиндексированную стипендию студенты смогут уже с 1 января следующего года.
Ранее сообщалось, что Ростовский медицинский университет резко поднял цены на обучение в 2023 году.