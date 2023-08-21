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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Студентам ростовских вузов могут поднять стипендию до уровня МРОТ

Студентам ростовских вузов могут поднять стипендию до уровня МРОТ

21 августа 2023, 13:18
Фото: pxhere.com
Студентам ростовских вузов могут поднять стипендию до уровня МРОТ
Стипендии в Ростовской области могут поднять до уровня минимального размера оплаты труда, соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Депутаты предлагают повысить стипендии российским студентам до уровня МРОТ. Речь идет не только об учащихся специалитета, бакалавриата и магистратуры, но и о аспирантах, ординаторах и ассистентах-стажерах. При этом все они должны обучаться очно.

Парламентарии обращают внимание, что на нынешнюю стипендию студентам прожить практически невозможно. Поэтому более половины из них совмещают получение образования с работой. Это, в свою очередь, негативно влияет на успеваемость.

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Если законопроект будет принят, то получать проиндексированную стипендию студенты смогут уже с 1 января следующего года.

Ранее сообщалось, что Ростовский медицинский университет резко поднял цены на обучение в 2023 году.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Вузы Ростова-на-Дону#Образование в Ростовской области#Медицинское образование#Стипендии в Ростовской области#Госдума
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