Tele2 представляет программу заключительной недели работы «Территории Mixx»

«Мы видим, что „Территория Mixx“ стала востребованным местом семейного и дружеского отдыха жителей и гостей Ростова-на-Дону. Многие посетители стали постоянными гостями площадки и возвращались к нам снова и снова, чтобы интересно провести время. Для гостей креативного пространства ежедневно готовится насыщенная и разнообразная программа, чтобы каждый смог найти то, что подходит именно ему. Этот принцип мы позаимствовали у нашего флагманского продукта, мультиподписки Mixx, которая позволяет подобрать и использовать только нужные сервисы».