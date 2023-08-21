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Tele2 представляет программу заключительной недели работы «Территории Mixx»

Tele2 представляет программу заключительной недели работы «Территории Mixx»

21 августа 2023, 12:37
Фото: Tele2
Tele2 приглашает ростовчан посетить «Территорию Mixx» в парке им. Октябрьской революции. В программе заключительной недели работы площадки фильмы различных жанров, мастер-классы по танцам, DJ-сет и караоке-баттл.

Стартовала последняя неделя работы креативного пространства от Tele2 «Территория Mixx» в парке им. Октябрьской революции. С момента начала работы площадки жители и гости города посетили больше 40 различных мероприятий. Среди них свыше 20 кинопоказов, а также лекции, автограф-сессии, мастер-классы. Кроме того, посетители занимались йогой и танцами с профессиональными преподавателями.

Площадка Tele2 будет работать до 24 августа с 10:00 до 23:00. В программе — уроки бачаты, DJ-сет и караоке-баттл, а также 8 фильмов, которые будут демонстрироваться на большом экране каждый вечер в 18:00 и 21:00.

В афише кинотеатра под открытым небом представлен сборник итальянских короткометражных мелодрам «Italian best shorts 2: Любовь в вечном городе», семейные фильмы «Миа и белый лев», «Робот Ари», «Прекрасная эпоха», мультфильм «Здравствуй, мир», биографические ленты «Ван Гог», «Маккуин», «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры».

21 и 24 августа пройдут уроки бачаты: в понедельник состоится мастер-класс для всех желающих, в четверг — для девушек. Секретами мастерства исполнения танца поделится Елена Супрун, преподаватель бачаты, кизомбы и кубинской сальсы.

22 августа в 20:00 состоится DJ-сет от школы диджеинга TOCHKA.DJ. Ученики школы создадут зажигательное настроение и зарядят положительными эмоциями гостей площадки.

23 августа в 20:00 пройдет «Караоке-баттл». Ведущая мастер-класса Елена Чолахян расскажет об азах вокального мастерства и проведет открытый урок, исполняя с посетителями их любимые песни.

Фото: Tele2

Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Мы видим, что „Территория Mixx“ стала востребованным местом семейного и дружеского отдыха жителей и гостей Ростова-на-Дону. Многие посетители стали постоянными гостями площадки и возвращались к нам снова и снова, чтобы интересно провести время. Для гостей креативного пространства ежедневно готовится насыщенная и разнообразная программа, чтобы каждый смог найти то, что подходит именно ему. Этот принцип мы позаимствовали у нашего флагманского продукта, мультиподписки Mixx, которая позволяет подобрать и использовать только нужные сервисы».

Площадка работает бесплатно, мероприятия не требуют предварительной регистрации. Более подробную информацию о предстоящих событиях можно найти на сайте.

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