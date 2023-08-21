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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

ЦБ дал прогноз уровня инфляции к началу 2024 года в Ростовской области

ЦБ дал прогноз уровня инфляции к началу 2024 года в Ростовской области

21 августа 2023, 10:04
Фото: 1MI
ЦБ дал прогноз уровня инфляции к началу 2024 года в Ростовской области
В Ростовской области годовая инфляция может вернуться к 4% в 2024 году, сообщает Центробанк.

Согласно прогнозам, она будет находиться в районе 4% и в дальнейшем. При этом в июле инфляция увеличилась до 4,29% по сравнению с 3,47% в июне.

«Годовой темп прироста цен на продукты питания в июле 2023 года увеличился до 2,87%. Причинами являются ослабление рубля и увеличение издержек производителей», — сказано в сообщении.

Годовая инфляция в Ростовской области в июне 2023 года выросла до 3,5%
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Отмечается, что ослабление рубля отразилось на ценах импортных овощей и фруктов, в результате чего они подорожали.

Ранее цены на бензин снова стали рекордно высокими в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#ЦБ#Инфляция#Прогноз#Цены#Продукты питания#Рубль#Издержки производителей#Импортные овощи#Фрукты#Бензин
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