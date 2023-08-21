ЦБ дал прогноз уровня инфляции к началу 2024 года в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Согласно прогнозам, она будет находиться в районе 4% и в дальнейшем. При этом в июле инфляция увеличилась до 4,29% по сравнению с 3,47% в июне.
«Годовой темп прироста цен на продукты питания в июле 2023 года увеличился до 2,87%. Причинами являются ослабление рубля и увеличение издержек производителей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ослабление рубля отразилось на ценах импортных овощей и фруктов, в результате чего они подорожали.
Ранее цены на бензин снова стали рекордно высокими в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.