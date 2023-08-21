Центробанк назвал причины рекордного скачка цен на бензин в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Специалисты банка рассказали, что годовой темп прироста цен за июль увеличился до 2,3% после того, как вырос до 1,5% месяцем ранее. Эксперты объясняют это ослаблением рубля и ростом спроса населения на непродовольственные товары.
Аналитики отмечают, что пока на мировом рынке растут цены на бензин, моторное топливо становится дороже и для жителей Ростовской области. Кроме того, в самом регионе летом увеличивается плотность потока транзитного транспорта, который едет к морю — на курорты Краснодарского края, так и повышенный спрос становится фактором роста цен при дефиците предложений на рынке.
Ранее стало известно, что цены на бензин в Ростовской области побили рекордные показатели.