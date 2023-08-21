Центробанк назвал причины рекордного скачка цен на бензин в Ростовской области

Аналитики отмечают, что пока на мировом рынке растут цены на бензин, моторное топливо становится дороже и для жителей Ростовской области. Кроме того, в самом регионе летом увеличивается плотность потока транзитного транспорта, который едет к морю — на курорты Краснодарского края, так и повышенный спрос становится фактором роста цен при дефиците предложений на рынке.