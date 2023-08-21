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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Центробанк назвал причины увеличения цен на бензин в Ростовской области

Центробанк назвал причины рекордного скачка цен на бензин в Ростовской области

21 августа 2023, 11:23
Фото: rostovgazeta.ru
Центробанк назвал причины увеличения цен на бензин в Ростовской области
В Ростовской области бензин дорожает из-за ослабления рубля и сезонного роста спроса на топливо, об этом рассказали в пресс-службе банка России.

Специалисты банка рассказали, что годовой темп прироста цен за июль увеличился до 2,3% после того, как вырос до 1,5% месяцем ранее. Эксперты объясняют это ослаблением рубля и ростом спроса населения на непродовольственные товары.

Цены на бензин снова стали рекордно высокими в Ростовской области
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Аналитики отмечают, что пока на мировом рынке растут цены на бензин, моторное топливо становится дороже и для жителей Ростовской области. Кроме того, в самом регионе летом увеличивается плотность потока транзитного транспорта, который едет к морю — на курорты Краснодарского края, так и повышенный спрос становится фактором роста цен при дефиците предложений на рынке.

Ранее стало известно, что цены на бензин в Ростовской области побили рекордные показатели.

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