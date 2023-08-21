Центробанк объяснил, почему в Ростовской области растут цены на картошку

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Аналитики рассказали, что годовой темп прироста цен на продовольственные продукты в июле 2023 года увеличился до 2,87%. Эксперты объясняют это явление ослаблением рубля, а также увеличением расходов производителей и уменьшением предложения на отдельные виды продуктов.
В первую очередь это коснулось цен на импортные овощи и фрукты, а потому в Ростовской области стали дороже картофель с капустой, апельсины с бананами, лимонами, грушами и виноградом.
Кроме того, выросли цены и на животноводческую продукцию — мясо, яйца. Аналитики объяснили это увеличением расходов на корм, оборудование и вспышками птичьего гриппа.
Ранее в Ростовской области выросла стоимость минимального набора продуктов.