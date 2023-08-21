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Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такие высокие цены на овощи

Центробанк объяснил, почему в Ростовской области растут цены на картошку

21 августа 2023, 08:59
Фото: 1MI
Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такие высокие цены на овощи
В Ростовской области стремительный рост цен на овощи объяснили ослаблением рубля, увеличением потребительского спроса и расходов бизнеса на производство товаров, подробностями поделилась пресс-служба Центробанка России.

Аналитики рассказали, что годовой темп прироста цен на продовольственные продукты в июле 2023 года увеличился до 2,87%. Эксперты объясняют это явление ослаблением рубля, а также увеличением расходов производителей и уменьшением предложения на отдельные виды продуктов.

В первую очередь это коснулось цен на импортные овощи и фрукты, а потому в Ростовской области стали дороже картофель с капустой, апельсины с бананами, лимонами, грушами и виноградом.

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Кроме того, выросли цены и на животноводческую продукцию — мясо, яйца. Аналитики объяснили это увеличением расходов на корм, оборудование и вспышками птичьего гриппа.

Ранее в Ростовской области выросла стоимость минимального набора продуктов.

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