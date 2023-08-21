Центробанк объяснил, почему в Ростовской области растут цены на картошку

Аналитики рассказали, что годовой темп прироста цен на продовольственные продукты в июле 2023 года увеличился до 2,87%. Эксперты объясняют это явление ослаблением рубля, а также увеличением расходов производителей и уменьшением предложения на отдельные виды продуктов.