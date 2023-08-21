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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Упавшая на вывеску магазина психолог скончалась в Ростовской области

Упавшая на вывеску зоомагазина психолог скончалась в Ростовской области

21 августа 2023, 12:23
Фото: 1MI
Упавшая на вывеску магазина психолог скончалась в Ростовской области
В Ростовской области не удалось спасти жизнь психолога, упавшей с большой высоты, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что происшествие случилось в Азове, где 33-летняя психолог из Подмосковья разговаривала по телефону и выпала из окна. Она приземлилась на вывеску зоомагазина, а очевидцы вызвали скорую.

«У пострадавшей зафиксировали перелом позвоночника, но она была жива. Медики долго боролись за жизнь пациентки, но не смогли спасти», — уточнил канал.

Молодой психолог выпала из окна в Ростовской области после разговора по телефону
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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее девушка погибла во время мытья окон в высотке в Ростове 18 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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