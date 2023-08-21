Упавшая на вывеску зоомагазина психолог скончалась в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Напомним, что происшествие случилось в Азове, где 33-летняя психолог из Подмосковья разговаривала по телефону и выпала из окна. Она приземлилась на вывеску зоомагазина, а очевидцы вызвали скорую.
«У пострадавшей зафиксировали перелом позвоночника, но она была жива. Медики долго боролись за жизнь пациентки, но не смогли спасти», — уточнил канал.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее девушка погибла во время мытья окон в высотке в Ростове 18 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.