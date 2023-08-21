rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Урбанист объяснил, почему Ростов — один из мировых лидеров по пробкам

Урбанист Зайцев объяснил, почему Ростов один из мировых лидеров по пробкам

21 августа 2023, 06:29
Фото: 1MI
Урбанист объяснил, почему Ростов — один из мировых лидеров по пробкам
Длиннее, чем в Ростове, пробки только в Париже, Мехико и других столичных городах, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Многокилометровыми пробками Ростов-на-Дону, по мнению урбаниста, обязан жилым комплексам, которыми застраивают окраины города.

«Создаются гигантские объекты без общественно-деловой инфраструктуры. Не строят рабочие места рядом с домом. Из-за этого у нас везде пробки», — объясняет урбанист.

Под Ростовом М-4 «Дон» сковало 10-километровой пробкой вечером 3 августа
Узнать подробнее

Артемий Зайцев добавил, что некоторые застройщики не создают помещения для магазинов и других рабочих пространств на первых этажах многоквартирных домов. По мнению урбаниста, такое решение немного разгрузило бы ситуацию с пробками.

Ранее RostovGazzeta писала о том, что в Ростове строят новые трамвайные пути, пока горожане простаивают в пробках.

Читайте также:
С 26 августа ростовчанам запретят парковку и стоянку автомобилей в БогатяновкеРаскаленный салон автомобиля может быть опасенЗавершена разработка документации для новой дороги в районе Суворовский в Ростове
#Пробка#Пробки#Городские пробки#Общество#Город#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Анна Ивченко
Подпишитесь
Губернатор Голубев назвал причину грохота в небе над Ростовом 21 августа
Сегодня, 08:26
Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области
Сегодня, 05:57
Пчеловод предупредил, что Ростовская область может остаться без полезного меда
Сегодня, 06:20
Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:22
В Ростове на видео сняли мощный взрыв, напугавший горожан 21 августа
Сегодня, 08:17