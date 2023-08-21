Урбанист Зайцев объяснил, почему Ростов один из мировых лидеров по пробкам

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Многокилометровыми пробками Ростов-на-Дону, по мнению урбаниста, обязан жилым комплексам, которыми застраивают окраины города.
«Создаются гигантские объекты без общественно-деловой инфраструктуры. Не строят рабочие места рядом с домом. Из-за этого у нас везде пробки», — объясняет урбанист.
Артемий Зайцев добавил, что некоторые застройщики не создают помещения для магазинов и других рабочих пространств на первых этажах многоквартирных домов. По мнению урбаниста, такое решение немного разгрузило бы ситуацию с пробками.
Ранее RostovGazzeta писала о том, что в Ростове строят новые трамвайные пути, пока горожане простаивают в пробках.