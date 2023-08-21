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В Банке ДОМ. РФ рассказали о регионах-лидерах по спросу на бизнес-ипотеку

В Банке ДОМ. РФ рассказали о регионах-лидерах по спросу на бизнес-ипотеку

21 августа 2023, 10:50
В этом году предложением Банка ДОМ.РФ по оформлению бизнес-ипотеки на приобретение коммерческой недвижимости воспользовалось в четыре раза больше клиентов малого и среднего бизнеса по сравнению с тем же периодом в 2022 году.

Самое большое количество сделок было зафиксировано в Московском регионе (15 процентов). В число регионов-лидеров по спросу на бизнес-ипотеку также вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Ростовская и Свердловская области. В этих субъектах было заключено по 8 процентов таких сделок. В Татарстане и Новосибирской области — по 7 процентов, в Пензенской и Нижегородской областях — по 6 процентов. Замыкают топ-10 Пермский край и Воронежская область с показателями 5 и 4 процента соответственно.

«Бизнес-ипотека от Банка ДОМ.РФ — популярный и эффективный инструмент для поддержки предпринимателей, который позволяет получить в собственность коммерческое помещение, существенно минимизировав финансовую нагрузку. Средний размер чека по России составляет 14 млн рублей. В продукт также встроены государственные программы — 91% сделок заключены по льготным ставкам, а экономия в сравнении с ежемесячным арендным платежом может достигать 95% по производственным зданиям и 30% по офисным и складским помещениям»», — рассказала директор подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

По среднему размеру кредитования лидирует Московский регион — 24 миллиона рублей, дальше следует Краснодарский край — 23 миллиона рублей, Тульская область — 21 миллионов рублей.

Половина предоставленных кредитов приходится на сферу торговли, 22 процента сделок были заключены в целях кредитования арендодателей. Еще 6 процентов оформили представители ресторанного и гостиничного бизнеса, а также компании, занимающиеся грузовыми перевозками.

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