В Банке ДОМ. РФ рассказали о регионах-лидерах по спросу на бизнес-ипотеку

Самое большое количество сделок было зафиксировано в Московском регионе (15 процентов). В число регионов-лидеров по спросу на бизнес-ипотеку также вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Ростовская и Свердловская области. В этих субъектах было заключено по 8 процентов таких сделок. В Татарстане и Новосибирской области — по 7 процентов, в Пензенской и Нижегородской областях — по 6 процентов. Замыкают топ-10 Пермский край и Воронежская область с показателями 5 и 4 процента соответственно.