В Новочеркасске 20 августа произошло ДТП с «перевертышем»

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Вечером воскресенья, 20 августа, в 23.50 мск в Новочеркасске произошла авария.
По предварительной информации, 48-летний водитель Chevrolet ехал по проспекту Платовскому в районе дома №69, однако автомобиль съехал с дороги, после чего столкнулся с деревом. После удара о ствол автомобиль опрокинулся на бок, однако водитель не пострадал.
Причины ДТП в ГИБДД уточнять не стали — полиции предстоит установить все обстоятельства происшествия.
Ранее в Ростове кроссовер сбил и отправил в больницу школьницу, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора.