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В Новочеркасске 20 августа произошло ДТП с «перевертышем»

В Новочеркасске 20 августа произошло ДТП с «перевертышем»

21 августа 2023, 11:17
Фото: ГИБДД по РО
В Новочеркасске 20 августа произошло ДТП с «перевертышем»
В Новочеркасске водитель Chevrolet слетел с дороги и врезался в дерево, о подробностях аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Вечером воскресенья, 20 августа, в 23.50 мск в Новочеркасске произошла авария.

По предварительной информации, 48-летний водитель Chevrolet ехал по проспекту Платовскому в районе дома №69, однако автомобиль съехал с дороги, после чего столкнулся с деревом. После удара о ствол автомобиль опрокинулся на бок, однако водитель не пострадал.

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Причины ДТП в ГИБДД уточнять не стали — полиции предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Ранее в Ростове кроссовер сбил и отправил в больницу школьницу, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора.

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