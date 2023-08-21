В Новочеркасске 20 августа произошло ДТП с «перевертышем»

По предварительной информации, 48-летний водитель Chevrolet ехал по проспекту Платовскому в районе дома №69, однако автомобиль съехал с дороги, после чего столкнулся с деревом. После удара о ствол автомобиль опрокинулся на бок, однако водитель не пострадал.