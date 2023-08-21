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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

В Ростовской области слышатся мощные взрывы, рушатся стены и дорожает картошка

В Ростове грохот заставляет всех пить валерианку, рушатся стены и дорожает картошка

21 августа 2023, 14:23
Фото: pxhere.com
В Ростовской области слышатся мощные взрывы, рушатся стены и дорожает картошка
В Ростовской области объяснили подорожание картофеля, тем временем в Ростове из-за взрыва сплит-системы обрушилась стена дома, а местных жителей испугал звук мощного хлопка.

До чего доводит жара

В МЧС рассказали о происшествии, которое случилось в Ростове сегодня на улице Коммунаров. Там из-за разгерметизации сплит-системы в жилом доме обрушилась стена. Также в здании произошел пожар.

Известно, что сплит-система была включена жильцами одной из квартир на втором этаже, чтобы охладить помещение в 40-градусную жару. Однако из-за разгерметизации кондиционера вспыхнул огонь, после чего рухнула межкомнатная перегородка.

из-за разгерметизации сплит-системы в жилом доме обрушилась стена. Также в здании произошел пожар.из-за разгерметизации сплит-системы в жилом доме обрушилась стена. Также в здании произошел пожар.
из-за разгерметизации сплит-системы в жилом доме обрушилась стена. Также в здании произошел пожар.
Фото: МЧС

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Помещение оказалось сильно задымлено, поэтому жильцы квартиры сверху были вынуждены укрыться на балконе. После ликвидации пожара людям помогли выбраться на свежий воздух. К счастью, никто из жильцов в инциденте не пострадал.

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Золотая картошка

Центробанк России объяснил значительное подорожание овощей в Ростовской области. На цены повлияли ослабление рубля, увеличение спроса и расходы бизнеса на производство.

В июле этого года годовой темп прироста цен на продовольственные продукты увеличился до 2,87%. В первую очередь подорожали импортные овощи и фрукты. В Ростовской области рост цен коснулся картофеля, капусты, апельсинов, бананов, лимонов, груш и винограда.

Также в регионе подорожали мясо и яйца. Эксперты Центробанка объяснили это увеличением расходов производителей на корм, оборудование и вспышками птичьего гриппа.

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Грохот в небе

Жители Ростова и его окрестностей утром 21 августа услышали мощный грохот в небе, напоминающий взрыв. У многих задрожали окна в домах, а у машин сработала сигнализация.

Жители Ростова и его окрестностей утром 21 августа услышали мощный грохот в небе, напоминающий взрыв
Видео: ТГ канал Readovka

Губернатор Василий Голубев заявил, что шум был связан с переходом военного самолета на сверхзвуковую скорость. Работу ПВО в области чиновник не подтвердил. По словам главы региона, военные держат ситуацию под контролем.

Также Голубев попросил жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

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