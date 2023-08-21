В Ростове грохот заставляет всех пить валерианку, рушатся стены и дорожает картошка

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В МЧС рассказали о происшествии, которое случилось в Ростове сегодня на улице Коммунаров. Там из-за разгерметизации сплит-системы в жилом доме обрушилась стена. Также в здании произошел пожар.
Известно, что сплит-система была включена жильцами одной из квартир на втором этаже, чтобы охладить помещение в 40-градусную жару. Однако из-за разгерметизации кондиционера вспыхнул огонь, после чего рухнула межкомнатная перегородка.
Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Помещение оказалось сильно задымлено, поэтому жильцы квартиры сверху были вынуждены укрыться на балконе. После ликвидации пожара людям помогли выбраться на свежий воздух. К счастью, никто из жильцов в инциденте не пострадал.
Центробанк России объяснил значительное подорожание овощей в Ростовской области. На цены повлияли ослабление рубля, увеличение спроса и расходы бизнеса на производство.
В июле этого года годовой темп прироста цен на продовольственные продукты увеличился до 2,87%. В первую очередь подорожали импортные овощи и фрукты. В Ростовской области рост цен коснулся картофеля, капусты, апельсинов, бананов, лимонов, груш и винограда.
Также в регионе подорожали мясо и яйца. Эксперты Центробанка объяснили это увеличением расходов производителей на корм, оборудование и вспышками птичьего гриппа.
Жители Ростова и его окрестностей утром 21 августа услышали мощный грохот в небе, напоминающий взрыв. У многих задрожали окна в домах, а у машин сработала сигнализация.
Губернатор Василий Голубев заявил, что шум был связан с переходом военного самолета на сверхзвуковую скорость. Работу ПВО в области чиновник не подтвердил. По словам главы региона, военные держат ситуацию под контролем.
Также Голубев попросил жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.