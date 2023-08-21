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Published Сегодня, 11:41

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Updated Сегодня, 12:22

В Ростове из-за желания охладиться в жару жители дома лишились одной стены

В Ростове из-за желания охладиться в жару жители дома лишились одной стены

21 августа 2023, 11:41
Фото: 1MI
В Ростове из-за желания охладиться в жару жители дома лишились одной стены

В Ростове в квартире взорвалась сплит-система

В Ростове из-за разгерметизации сплит-системы во время работы в жилом доме на улице Коммунаров рухнула стены, подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В понедельник, 21 августа, стало известно, что на днях в Ростове удалось спасти двух горожан из пожара, возникшего из-за желания охладить помещения в 40-градусную жару.

По предварительной информации, в квартире на втором этаже жилого дома на улице Коммунаров в Ростове из-за разгерметизации кондиционера произошел пожар, огонь охватил помещение, кроме того, рухнула межкомнатная перегородка.

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Огонь охватил 15 квадратных метров и вызвал сильное задымление помещений, из-за которой жильцы квартиры сверху были вынуждены укрыться на балконе.

Спустя некоторое время газодымозащитники вывели двух ростовчанок на свежий воздух и потушили очаг возгорания. В результате ЧС никто не пострадал.

Ранее в Ростовской области в пожаре пострадал человек.

Фото: МЧС
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