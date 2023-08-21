В Ростове из-за желания охладиться в жару жители дома лишились одной стены

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В понедельник, 21 августа, стало известно, что на днях в Ростове удалось спасти двух горожан из пожара, возникшего из-за желания охладить помещения в 40-градусную жару.
По предварительной информации, в квартире на втором этаже жилого дома на улице Коммунаров в Ростове из-за разгерметизации кондиционера произошел пожар, огонь охватил помещение, кроме того, рухнула межкомнатная перегородка.
Огонь охватил 15 квадратных метров и вызвал сильное задымление помещений, из-за которой жильцы квартиры сверху были вынуждены укрыться на балконе.
Спустя некоторое время газодымозащитники вывели двух ростовчанок на свежий воздух и потушили очаг возгорания. В результате ЧС никто не пострадал.
Ранее в Ростовской области в пожаре пострадал человек.