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В Ростове-на-Дону распланируют землю под реконструкцию ливневки на ЗЖМ

В Ростове-на-Дону распланируют землю под реконструкцию ливневки на ЗЖМ

21 августа 2023, 08:39
Фото: Pxhere.com
В Ростове-на-Дону распланируют землю под реконструкцию ливневки на ЗЖМ
В Ростове-на-Дону компании «СоюзДонСтрой» разрешили подготовить документацию по планировке территории для реконструкции ливневки, говорится в документации на сайте городской администрации.

Речь идет о проектах планировки и межевания территории, это необходимо для реконструкции системы ливневой канализации. Департаменту архитектуры и градостроительства города поручили передать компании необходимые материалы, сделать это нужно в течение 20 дней.

В Ростове-на-Дону подготовят проект реконструкции улицы Орбитальной
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Соответствующее постановление уже подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Речь идет о территории площадью 197,2 гектара, она находится в районе улиц Мадояна и Доватора.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону подготовят проект реконструкции улицы Орбитальной.

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