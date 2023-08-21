В Ростове-на-Дону распланируют землю под реконструкцию ливневки на ЗЖМ

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Речь идет о проектах планировки и межевания территории, это необходимо для реконструкции системы ливневой канализации. Департаменту архитектуры и градостроительства города поручили передать компании необходимые материалы, сделать это нужно в течение 20 дней.
Соответствующее постановление уже подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Речь идет о территории площадью 197,2 гектара, она находится в районе улиц Мадояна и Доватора.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону подготовят проект реконструкции улицы Орбитальной.