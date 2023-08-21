В Ростове на видео сняли мощный взрыв, напугавший горожан 21 августа

Съемка велась с домофона в доме на Зорге, 37/1. В 10.38 мск в небе над городом раздался мощный хлопок. Звуковая волна была такой силы, что во дворе сработали сигнализации автомобилей, в небо взмыли голуби, а дом трясся еще около 10 секунд после хлопка. Что именно произошло, власти пока не ответили, информация уточняется.