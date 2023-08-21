В Ростове на видео сняли мощный взрыв, напугавший горожан 21 августа

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Утром 21 августа Telegram-канал «Новости Ростова» поделился видео, на котором запечатлен момент хлопка, напугавшего горожан и жителей Батайска и Аксая.
Съемка велась с домофона в доме на Зорге, 37/1. В 10.38 мск в небе над городом раздался мощный хлопок. Звуковая волна была такой силы, что во дворе сработали сигнализации автомобилей, в небо взмыли голуби, а дом трясся еще около 10 секунд после хлопка. Что именно произошло, власти пока не ответили, информация уточняется.
«Да, так и тряхнуло, было ощутимо», «У нас до и после этого хлопка был слышен гул самолёта», — рассказали местные жители в комментариях под видео.
Тем временем в соцсетях RostovGazeta появляется все больше комментариев очевидцев, которые встревожены произошедшим и надеются узнать, чем именно был вызван столь мощный хлопок.