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Published Сегодня, 08:17

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В Ростове на видео сняли мощный хлопок, напугавший горожан 21 августа

В Ростове на видео сняли мощный взрыв, напугавший горожан 21 августа

21 августа 2023, 08:17
Фото: 1MI
В Ростове на видео сняли мощный хлопок, напугавший горожан 21 августа
В Ростове на видеозапись попал момент хлопка, который услышали жители всех районов города, кадрами поделился местный Telegram-канал.

Утром 21 августа Telegram-канал «Новости Ростова» поделился видео, на котором запечатлен момент хлопка, напугавшего горожан и жителей Батайска и Аксая.

Съемка велась с домофона в доме на Зорге, 37/1. В 10.38 мск в небе над городом раздался мощный хлопок. Звуковая волна была такой силы, что во дворе сработали сигнализации автомобилей, в небо взмыли голуби, а дом трясся еще около 10 секунд после хлопка. Что именно произошло, власти пока не ответили, информация уточняется.

«Да, так и тряхнуло, было ощутимо», «У нас до и после этого хлопка был слышен гул самолёта», — рассказали местные жители в комментариях под видео.

В Ростове на видео сняли мощный хлопок, напугавший горожан 21 августа
Видео: 1MI

Тем временем в соцсетях RostovGazeta появляется все больше комментариев очевидцев, которые встревожены произошедшим и надеются узнать, чем именно был вызван столь мощный хлопок.

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