В Ростовской области опровергли работу ПВО 21 августа

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Напомним, что утром в понедельник, 21 августа, жители Ростова, Батайска и Азова услышали звук, который напомнил им взрыв. Это вызвало общественные резонанс и многие начали гадать причину произошедшего.
Различные Telegram-каналы предполагали, что это может быть работа системы СВО. Но теперь губернатор региона опроверг эту информацию.
«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках в различных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук», — заявил Василий Голубев.
Ранее бывший летчик разъяснил, почему ростовчане слышат хлопки сверхзвукового самолета.