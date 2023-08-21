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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:38

В Ростовской области опровергли работу ПВО 21 августа

В Ростовской области опровергли работу ПВО 21 августа

21 августа 2023, 10:36
Фото: mil.ru
В Ростовской области опровергли работу ПВО 21 августа
В Ростовской области причиной громкого звука является переход самолета на сверхзвук, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что утром в понедельник, 21 августа, жители Ростова, Батайска и Азова услышали звук, который напомнил им взрыв. Это вызвало общественные резонанс и многие начали гадать причину произошедшего.

Различные Telegram-каналы предполагали, что это может быть работа системы СВО. Но теперь губернатор региона опроверг эту информацию.

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«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках в различных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук», — заявил Василий Голубев.

Ранее бывший летчик разъяснил, почему ростовчане слышат хлопки сверхзвукового самолета.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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