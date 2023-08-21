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Published Сегодня, 10:17

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В Ростовской области после 40-градусной жары похолодает до +25С°

В Ростовской области после 40-градусной жары похолодает до +25С°

21 августа 2023, 10:17
Фото: pxhere.com
В Ростовской области после 40-градусной жары похолодает до +25С°
В Ростовской области после затяжной жары пойдут дожди и похолодает до +25 градусов, об этом рассказали в гидрометцентре региона.

Метеорологи сообщили, что в ближайшие дни в Ростовской области будет наблюдаться переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы, а скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду. 21 августа дневная температура воздуха будет колебаться от +34 до +40 градусов.

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Однако уже со вторника, 22 августа, ожидается похолодание, дожди с грозой и ветром скоростью до 18 метров в секунду принесут с собой прохладу. Ночью воздух будет охлаждаться до +15 градусов, а днем столбики термометров будут показывать от +25 до +30 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет дончан в сентябре.

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