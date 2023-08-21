В Ростовской области после 40-градусной жары похолодает до +25С°

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Метеорологи сообщили, что в ближайшие дни в Ростовской области будет наблюдаться переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы, а скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду. 21 августа дневная температура воздуха будет колебаться от +34 до +40 градусов.
Однако уже со вторника, 22 августа, ожидается похолодание, дожди с грозой и ветром скоростью до 18 метров в секунду принесут с собой прохладу. Ночью воздух будет охлаждаться до +15 градусов, а днем столбики термометров будут показывать от +25 до +30 градусов.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет дончан в сентябре.