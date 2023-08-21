В Ростовской области после 40-градусной жары похолодает до +25С°

Однако уже со вторника, 22 августа, ожидается похолодание, дожди с грозой и ветром скоростью до 18 метров в секунду принесут с собой прохладу. Ночью воздух будет охлаждаться до +15 градусов, а днем столбики термометров будут показывать от +25 до +30 градусов.