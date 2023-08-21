В Ростовской области создали штаб помощи для переселенцев из Херсона

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев. В штабе смогут получить помощь люди, которым пришлось в экстренном порядке покинуть свое жилье.
Контроль за исполнением этого распоряжения губернатор оставил за собой. В состав штаба вошли несколько человек, в том числе министр транспорта региона Владимир Окунев.
До этого появилась информация, что почти 800 жителей Херсонской области купили жилье в донском регионе.
А ранее создали оперативный штаб из-за введенного режима ЧС в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.