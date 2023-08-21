rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Ростовской области создали штаб помощи для переселенцев из Херсона

В Ростовской области создали штаб помощи для переселенцев из Херсона

21 августа 2023, 14:48
Фото: 1MI
В Ростовской области создали штаб помощи для переселенцев из Херсона
В Ростовской области создали штаб по вопросам предоставления мер поддержки прибывшим жителям Херсонской области, говорится на портале правовой информации региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев. В штабе смогут получить помощь люди, которым пришлось в экстренном порядке покинуть свое жилье.

Контроль за исполнением этого распоряжения губернатор оставил за собой. В состав штаба вошли несколько человек, в том числе министр транспорта региона Владимир Окунев.

В зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцев
Узнать подробнее

До этого появилась информация, что почти 800 жителей Херсонской области купили жилье в донском регионе.

А ранее создали оперативный штаб из-за введенного режима ЧС в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцевВ Ростовской области расширили перечень регионов для помощи эвакуированным россиянамБольше ста раз медики оказали помощь туристам во время пути из Крыма в Ростов
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Херсон#Переселенцы#Штаб помощи#Меры поддержки#Василий Голубев#Контроль#Министр транспорта#Жилье#Донский регион#Режим ЧС#Илья Протвинов
Подпишитесь
Губернатор Голубев назвал причину грохота в небе над Ростовом 21 августа
Сегодня, 08:26
Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области
Сегодня, 05:57
Урбанист Зайцев объяснил, почему Ростов один из мировых лидеров по пробкам
Сегодня, 06:29
Пчеловод предупредил, что Ростовская область может остаться без полезного меда
Сегодня, 06:20
Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:22
В Ростове на видео сняли мощный взрыв, напугавший горожан 21 августа
Сегодня, 08:17