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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

В Ростовской области уволили первого замгубернатора Виктора Гончарова

В Ростовской области уволился первый замгубернатора Виктор Гончаров

21 августа 2023, 11:27
Фото: donland.ru
В Ростовской области уволили первого замгубернатора Виктора Гончарова
В Ростовской области уволен по собственному желанию Виктор Гончаров, занимавший пост первого заместителя губернатора, сообщили в правительстве региона.

Глава региона на прошедшем заседании заявил, что подписал соответствующий документ и поблагодарил Гончарова за проделанную работу.

«Ваш труд отмечен наградами, в том числе медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Рассчитываю на то, что вы еще потрудитесь на благо региона», — сообщил Голубев.

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Напомним, что с 2010 по 2014 годы Гончаров работал на посту заместителя губернатора, после чего у него был перерыв. В 2016 году он вернулся на работу в правительство области, а на следующий год стал первым замгубернатора.

Известно, что сейчас Гончаров переходит на другую работу, но какую именно, не раскрывается.

Ранее экс-помощник прокурора Смирягина стала директором ДИЗО в Ростове-на-Дону.

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