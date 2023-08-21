В Ростовской области уволился первый замгубернатора Виктор Гончаров

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Глава региона на прошедшем заседании заявил, что подписал соответствующий документ и поблагодарил Гончарова за проделанную работу.
«Ваш труд отмечен наградами, в том числе медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Рассчитываю на то, что вы еще потрудитесь на благо региона», — сообщил Голубев.
Напомним, что с 2010 по 2014 годы Гончаров работал на посту заместителя губернатора, после чего у него был перерыв. В 2016 году он вернулся на работу в правительство области, а на следующий год стал первым замгубернатора.
Известно, что сейчас Гончаров переходит на другую работу, но какую именно, не раскрывается.
Ранее экс-помощник прокурора Смирягина стала директором ДИЗО в Ростове-на-Дону.