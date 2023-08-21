В Ростовской области выявили пять фантомных производителей животной продукции

Надзорный орган объявил, что с помощью системы «Меркурий» удалось выявить пять фантомных площадок по обороту продукции животного производства. В Россельхознадзоре отметили, что в августе ИП Громак С. Н., ИП Улыбин В.М., ИП Прокопенко О.А., ИП Захаров А.П., ИП Бирюкова О.Д не погасили ни одного эВСД на животноводческую продукцию, а общее число непогашенных ветеринарных документов на все предприятия составило более 24 тысяч единиц.