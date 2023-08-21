В Ростовской области выявили пять фантомных производителей животной продукции

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Надзорный орган объявил, что с помощью системы «Меркурий» удалось выявить пять фантомных площадок по обороту продукции животного производства. В Россельхознадзоре отметили, что в августе ИП Громак С. Н., ИП Улыбин В.М., ИП Прокопенко О.А., ИП Захаров А.П., ИП Бирюкова О.Д не погасили ни одного эВСД на животноводческую продукцию, а общее число непогашенных ветеринарных документов на все предприятия составило более 24 тысяч единиц.
«Управлением Россельхознадзора площадки 5 предприятий признаны фантомными, так как на них не осуществляется 100% гашение эВСД», — сказано в сообщении. Сейчас этих предпринимателей исключили из реестра «Цербер», чтобы не допустить оборот неучтенной и непрослеживаемой продукции.
Ранее в Ростовской области нашли фирму, которая продолжала вести торговлю после того, как прекратила свое существование.