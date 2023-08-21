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В Ростовской области выявили пять фантомных производителей животной продукции

В Ростовской области выявили пять фантомных производителей животной продукции

21 августа 2023, 10:37
Фото: pxhere.com
В Ростовской области выявили пять фантомных производителей животной продукции
В Ростовской области обнаружили пять фантомных площадок, которые занимались оборотом продукции животного производства, об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.

Надзорный орган объявил, что с помощью системы «Меркурий» удалось выявить пять фантомных площадок по обороту продукции животного производства. В Россельхознадзоре отметили, что в августе ИП Громак С. Н., ИП Улыбин В.М., ИП Прокопенко О.А., ИП Захаров А.П., ИП Бирюкова О.Д не погасили ни одного эВСД на животноводческую продукцию, а общее число непогашенных ветеринарных документов на все предприятия составило более 24 тысяч единиц.

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«Управлением Россельхознадзора площадки 5 предприятий признаны фантомными, так как на них не осуществляется 100% гашение эВСД», — сказано в сообщении. Сейчас этих предпринимателей исключили из реестра «Цербер», чтобы не допустить оборот неучтенной и непрослеживаемой продукции.

Ранее в Ростовской области нашли фирму, которая продолжала вести торговлю после того, как прекратила свое существование.

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