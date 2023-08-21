В Ростовской области задержали гражданку Украины, собиравшую данные о военной технике

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Женщина прибыла в Россию и по телефону связалась с сотрудницей СБУ, после чего пообещала предоставлять ей информацию. Речь идет о местоположении воинских подразделений и перемещении техники.
Подозреваемая передавала данные о ПВО, военных машинах и танках. В результате ее задержали.
«Эти данные командование ВСУ могло использовать для нанесения ударов, что привело бы к потерям среди личного состава российских ВС и техники. По факту шпионажа возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что максимальное наказание составляет 20 лет колонии.
Ранее коллеги рассказали о странностях задержанного за шпионах конструктора в Ростове.