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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Иностранка в Ростовской области собирала для СБУ данные о военной технике

В Ростовской области задержали гражданку Украины, собиравшую данные о военной технике

21 августа 2023, 13:24
Фото: mil.ru
Иностранка в Ростовской области собирала для СБУ данные о военной технике
Гражданка Украины, собиравшая в Ростовской области данные о перемещении военной техники, стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в региональном УФСБ.

Женщина прибыла в Россию и по телефону связалась с сотрудницей СБУ, после чего пообещала предоставлять ей информацию. Речь идет о местоположении воинских подразделений и перемещении техники.

Подозреваемая передавала данные о ПВО, военных машинах и танках. В результате ее задержали.

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«Эти данные командование ВСУ могло использовать для нанесения ударов, что привело бы к потерям среди личного состава российских ВС и техники. По факту шпионажа возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальное наказание составляет 20 лет колонии.

Ранее коллеги рассказали о странностях задержанного за шпионах конструктора в Ростове.

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