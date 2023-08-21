В сети появилось видео задержания в Ростовской области украинки, шпионившей для ВСУ

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области гражданку Украины. Она занималась шпионажем в пользу спецслужб ВСУ. Женщина приехала в Ростовскую область, тут связалась с СБУ и предложила сообщать сведения о перемещении военной техники ВС РФ.
Украинка ездила по региону, фотографировала места дислокации военных и техники, расположение ПВО, а затем передавала эти данные СБУ. Благодаря этой информации украинским военным было легче наносить удары по целям на территории Ростовской области.
На видео с задержания видно, что сотрудники ФСБ прибыли в некий продуктовый магазин. Женщина находилась там в рабочем кабинете. Оттуда ее увезли на допрос и в суд для избрания меры пресечения.
У задержанной уже изъяли средства связи. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.