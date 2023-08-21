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Published Сегодня, 14:50

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В сети появилось видео задержания в Ростовской области украинки, шпионившей для ВСУ

В Сети появилось видео задержания в Ростовской области украинки, шпионившей для ВСУ

21 августа 2023, 14:50
Фото: 1MI
В сети появилось видео задержания в Ростовской области украинки, шпионившей для ВСУ
В Ростовской области гражданку Украины, она передавала ВСУ данные о российской военной технике, видео ее задержания публикует Telegram-канал «Че по Ростову».

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области гражданку Украины. Она занималась шпионажем в пользу спецслужб ВСУ. Женщина приехала в Ростовскую область, тут связалась с СБУ и предложила сообщать сведения о перемещении военной техники ВС РФ.

Украинка ездила по региону, фотографировала места дислокации военных и техники, расположение ПВО, а затем передавала эти данные СБУ. Благодаря этой информации украинским военным было легче наносить удары по целям на территории Ростовской области.

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В сети появилось видео задержания в Ростовской области украинки, шпионившей для ВСУ
Видео: ТГ канал Че по Ростову

На видео с задержания видно, что сотрудники ФСБ прибыли в некий продуктовый магазин. Женщина находилась там в рабочем кабинете. Оттуда ее увезли на допрос и в суд для избрания меры пресечения.

У задержанной уже изъяли средства связи. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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