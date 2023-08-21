rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В станице в Ростовской области в пожаре 20 августа пострадал 47-летний мужчина

В станице в Ростовской области в пожаре 20 августа пострадал 47-летний мужчина

21 августа 2023, 06:23
Фото: 1MI
В станице в Ростовской области в пожаре 20 августа пострадал 47-летний мужчина
В Ростовской области во время пожара в станице Тацинской пострадал местный житель, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В воскресенье, 20 августа, в 09.24 мск МЧС получили вызов о пожаре в станице Тацинской на улице Юбилей, 92. По предварительной информации, загорелся частный дом с автомобилем, огонь охватил площадь 99 квадратных метров.

В работах задействовали две единицы спецтехники и восемь пожарных, которые локализовали очаг возгорания к 09.37 мск, полностью потушив огонь через час после получения сигнала о ЧС.

Три ребенка погибли в пожарах в Ростовской области
Узнать подробнее

В огне, по данным МЧС, пострадал 47-летний мужчина, он получил ожоги первой и второй степени.

Причина возгорания спасателями не уточнялась.

Ранее в Каменске-Шахтинском вспыхнул крупный пожар на рынке.

Читайте также:
Жара усилится до +40 градусов в Ростовской области и может стать причиной пожаровПожар произошел ночью в кафе в Ворошиловском районе РостоваЖительница Таганрога пострадала во время пожара в многоквартирном доме 18 августа
#Пожар#Происшествие#18+#МЧС#Пострадавшие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Тацинская#Тацинский район#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Губернатор Голубев назвал причину грохота в небе над Ростовом 21 августа
Сегодня, 08:26
Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области
Сегодня, 05:57
Урбанист Зайцев объяснил, почему Ростов один из мировых лидеров по пробкам
Сегодня, 06:29
Пчеловод предупредил, что Ростовская область может остаться без полезного меда
Сегодня, 06:20
Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:22
В Ростове на видео сняли мощный взрыв, напугавший горожан 21 августа
Сегодня, 08:17