В станице в Ростовской области в пожаре 20 августа пострадал 47-летний мужчина

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:25
В воскресенье, 20 августа, в 09.24 мск МЧС получили вызов о пожаре в станице Тацинской на улице Юбилей, 92. По предварительной информации, загорелся частный дом с автомобилем, огонь охватил площадь 99 квадратных метров.
В работах задействовали две единицы спецтехники и восемь пожарных, которые локализовали очаг возгорания к 09.37 мск, полностью потушив огонь через час после получения сигнала о ЧС.
В огне, по данным МЧС, пострадал 47-летний мужчина, он получил ожоги первой и второй степени.
Причина возгорания спасателями не уточнялась.
Ранее в Каменске-Шахтинском вспыхнул крупный пожар на рынке.