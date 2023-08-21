В Таганроге из-за клещей временно закроют для посещения три городских парка

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
С понедельника, 21 августа, в Таганроге начнется обработка городских парков от клещей. Первым в очереди станет территория парка Горького, где начали проводить акарицидную обработку с 09.00 мск, работы должны закончиться в 16.00 мск. На период обработки вход в парк для посетителей будет закрыт.
Аналогичные работы по обработки общественных пространств от клещей собираются провести в Приморском парке 22 августа и в парке 300-летия города.
Ранее в Ростове от крыс, клещей и комаров решили обработать более 500 гектаров земли.