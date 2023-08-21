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В Таганроге из-за клещей временно закроют для посещения три городских парка

В Таганроге из-за клещей временно закроют для посещения три городских парка

21 августа 2023, 09:23
Фото: 1MI
В Таганроге из-за клещей временно закроют для посещения три городских парка
В Таганроге с 21 по 23 августа из-за акарицидной обработки будут временно закрывать городские парки, об этом сообщили в пресс-службе парка культуры и отдыха имени Максима Горького.

С понедельника, 21 августа, в Таганроге начнется обработка городских парков от клещей. Первым в очереди станет территория парка Горького, где начали проводить акарицидную обработку с 09.00 мск, работы должны закончиться в 16.00 мск. На период обработки вход в парк для посетителей будет закрыт.

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Аналогичные работы по обработки общественных пространств от клещей собираются провести в Приморском парке 22 августа и в парке 300-летия города.

Ранее в Ростове от крыс, клещей и комаров решили обработать более 500 гектаров земли.

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