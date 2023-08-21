В Таганроге из-за клещей временно закроют для посещения три городских парка

С понедельника, 21 августа, в Таганроге начнется обработка городских парков от клещей. Первым в очереди станет территория парка Горького, где начали проводить акарицидную обработку с 09.00 мск, работы должны закончиться в 16.00 мск. На период обработки вход в парк для посетителей будет закрыт.