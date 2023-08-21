Власти потратят 344 млн руб на два пассажирских судна «Валдай» в Ростовской области

Правительство Ростовской области выделило субсидию государственной судоходной пассажирской компании «Дон» на покупку двух пассажирских судов «Валдай». Размер выделенных средств составил 344,1 миллиона рублей, то есть по 177 миллионов рублей на каждое судно.