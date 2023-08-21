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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Власти потратят 344 млн руб на два пассажирских судна «Валдай» в Ростовской области

Власти потратят 344 млн руб на два пассажирских судна «Валдай» в Ростовской области

21 августа 2023, 13:25
Фото: Bestalex/cc by-sa 4.0/wikimedia.org
Власти потратят 344 млн руб на два пассажирских судна «Валдай» в Ростовской области
В Ростовской области 344 миллиона рублей выделят на покупку двух пассажирских кораблей «Валдай», распоряжение об этом подписал губернатор Василий Голубев.

Правительство Ростовской области выделило субсидию государственной судоходной пассажирской компании «Дон» на покупку двух пассажирских судов «Валдай». Размер выделенных средств составил 344,1 миллиона рублей, то есть по 177 миллионов рублей на каждое судно.

Деньги выделялись из регионального бюджета. Главным распорядителем средств при этом указывается министерство транспорта Ростовской области. Оно заключит с судоходной компанией «Дон» соглашение о предоставлении субсидии.

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Приобрести оба судна должны до конца этого года.

Напомним, производством «Валдаев» занимается Центральное конструкторское бюро имени Алексеева в Нижним Новгороде. Оно также выразило готовность поставить в Ростовскую область морские судна «Метеор».

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