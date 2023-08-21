Власти потратят 344 млн руб на два пассажирских судна «Валдай» в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Правительство Ростовской области выделило субсидию государственной судоходной пассажирской компании «Дон» на покупку двух пассажирских судов «Валдай». Размер выделенных средств составил 344,1 миллиона рублей, то есть по 177 миллионов рублей на каждое судно.
Деньги выделялись из регионального бюджета. Главным распорядителем средств при этом указывается министерство транспорта Ростовской области. Оно заключит с судоходной компанией «Дон» соглашение о предоставлении субсидии.
Приобрести оба судна должны до конца этого года.
Напомним, производством «Валдаев» занимается Центральное конструкторское бюро имени Алексеева в Нижним Новгороде. Оно также выразило готовность поставить в Ростовскую область морские судна «Метеор».