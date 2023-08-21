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Posted Вчера, 18:24

Published Вчера, 18:24

Modified Вчера, 18:26

Updated Вчера, 18:26

В ДТП в Ростовской области погибли восемь человек

Восемь человек, в том числе четыре ребенка погибли в ДТП в Ростовской области

21 августа 2023, 18:24
Фото: 1MI
В ДТП в Ростовской области погибли восемь человек
В ДТП с участием двух машин погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Трагическое ДТП произошло в Волгодонском районе Ростовской области. Там в результате лобового столкновения двух машин погибли восемь человек, среди них четыре ребенка.

Сейчас на место инцидента выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа. Причины происшествия устанавливаются.

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Соболезнования родственникам погибших выразил губернатор Василий Голубев.

Ранее иномарка с четырьмя детьми перевернулась в Ростовской области.

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#Дтп#Дети#Алина Заярная#Происшествие#Полиция#Происшествия
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