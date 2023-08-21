Восемь человек, в том числе четыре ребенка погибли в ДТП в Ростовской области

Posted Вчера, 18:24
Published Вчера, 18:24
Modified Вчера, 18:26
Updated Вчера, 18:26
Трагическое ДТП произошло в Волгодонском районе Ростовской области. Там в результате лобового столкновения двух машин погибли восемь человек, среди них четыре ребенка.
Сейчас на место инцидента выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа. Причины происшествия устанавливаются.
Соболезнования родственникам погибших выразил губернатор Василий Голубев.
Ранее иномарка с четырьмя детьми перевернулась в Ростовской области.