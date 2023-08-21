ВТБ Лизинг предлагает новый китайский седан Dongfeng Aeolus Shine Max со скидкой

Предложение действительно до 31 августа 2023 года.



Клиенты ВТБ Лизинг имеют возможность выбрать комфортные условия по лизингу: минимальный аванс, минимальное удорожание или минимальный ежемесячный платёж, а также сэкономить до 40% за счёт налоговых преференций. Такие условия актуальны для юридических лиц на общей системе налогообложения.



При приобретении седана Dongfeng Aeolus Shine Max по специальной цене 2 690 000 рублей с учётом скидки сроком на 7 лет и авансом 49% ежемесячный платёж составит 27 711 рублей. Налоговая выгода будет распределена на весь срок финансовой аренды и составит 1 217 274 рубля.



Бизнес-седан Dongfeng Aeolus Shine Max оснащен бензиновым двигателем с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Мощность 1,5-литрового силового агрегата составляет 190 л. с., а максимальный крутящий момент, равный 320 Нм, доступен в диапазоне от 2000 до 4000 оборотов в минуту. Двигатель сопряжен с современной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением, которая отличается высокой плавностью и скоростью переключения передач.



Dongfeng Aeolus Shine Max отличается просторным салоном и эргономичной компоновкой интерьера. Сиденья и мультифункциональное рулевое колесо отделаны высококачественной перфорированной экокожей. Вся необходимая информация и бортовые показатели удобно транслируются на цветную приборную жидкокристаллическую панель Light Phantom диагональю 12,3 дюйма. Мультимедийная система включает в себя центральный 10,25-дюймовый сенсорный дисплей и акустическую систему Jamo с девятью динамиками и эффектом объемного звучания. Безупречную эргономику и комфорт обеспечивают фронтальные и задние разъемы USB, беспроводная зарядка для смартфонов, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике и передние сиденья с электрорегулировками.



ООО «Моторинвест» получил права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей бренда DONGFENG на российском рынке от импортёра ООО «Дунфэн Мотор Рус». Первой новинкой на российском рынке был представлен седан бизнес класса Dongfeng Aeolus Shine Max, старт продаж которого объявлен в начале августа 2023 года.



Подать заявку на приобретение в лизинг бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max в комплектации Luxury со скидкой 300 000 рублей юридические лица и предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.



* Указанные расчеты актуальны на 17.08.2023 г. и являются предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

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