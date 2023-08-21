Зарплату выше средней получают меньше 20% жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
По информации РИА «Новости», рейтинг составили на основе процента населения, получающего зарплату выше средней по стране. Лидером оказался Ямало-Ненецкий АО, где 75% местных жителей имеют такие доходы.
На втором и третьем местах находятся Ненецкий и Ханты-Мансийский АО с показателями чуть более 60%. Далее идут Магаданская область и Чукотский АО.
Что касается Ростовской области, то она заняла 64 место. В регионе 17% населения получают зарплату выше средней по России.
На последнем месте находится Ингушетия с показателем 8,8%.
Ранее власти пообещали рост зарплат в 2,2 раза в Ростове-на-Дону до 2035 года.