rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Ростовская область попала на 64 место рейтинга регионов по высоким зарплатам

Зарплату выше средней получают меньше 20% жителей Ростовской области

21 августа 2023, 13:22
Фото: 1MI
Ростовская область попала на 64 место рейтинга регионов по высоким зарплатам
Ростовская область оказалась внизу рейтинга российских субъектов по высоким зарплатам.

По информации РИА «Новости», рейтинг составили на основе процента населения, получающего зарплату выше средней по стране. Лидером оказался Ямало-Ненецкий АО, где 75% местных жителей имеют такие доходы.

На втором и третьем местах находятся Ненецкий и Ханты-Мансийский АО с показателями чуть более 60%. Далее идут Магаданская область и Чукотский АО.

Власти пообещали рост зарплат в 2,2 раза в Ростове-на-Дону до 2035 года
Узнать подробнее

Что касается Ростовской области, то она заняла 64 место. В регионе 17% населения получают зарплату выше средней по России.

На последнем месте находится Ингушетия с показателем 8,8%.

Ранее власти пообещали рост зарплат в 2,2 раза в Ростове-на-Дону до 2035 года.

Читайте также:
Стало известно, какие зарплаты предлагают в Ростовской областиНа Дону водители трамваев жалуются на зарплаты, а халатность чуть не убила ребенкаНа Дону водители трамваев жалуются на зарплаты, а халатность чуть не убила ребенка
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Рейтинг#Высокие зарплаты#Ямало-Ненецкий АО#Ненецкий#Ханты-Мансийский АО#Магаданская область#Чукотский АО#Ингушетия
Подпишитесь
Губернатор Голубев назвал причину грохота в небе над Ростовом 21 августа
Сегодня, 08:26
Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области
Сегодня, 05:57
Урбанист Зайцев объяснил, почему Ростов один из мировых лидеров по пробкам
Сегодня, 06:29
Пчеловод предупредил, что Ростовская область может остаться без полезного меда
Сегодня, 06:20
Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:22
В Ростове на видео сняли мощный взрыв, напугавший горожан 21 августа
Сегодня, 08:17