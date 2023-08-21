Женщина, судимая за неуплату денег своим детям, убила сожителя в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
В Аксайском районе уголовное дело возбуждено в отношении 39-летней местной жительницы. Ее обвиняют в жестоком убийстве сожителя.
Преступление она совершила в ночь с 19 на 20 августа в своем доме в хуторе Ленина. Там она поругалась с возлюбленным. Не выдержав накала эмоций, она ударила его ножом в туловище. От меткого удара мужчина скончался на месте.
На допросе женщина в содеянном полностью созналась. Сейчас она заключена под стражу.
Установлено, что ранее она была судима за неуплату средств на содержание своих детей.
Ранее пьяная жительница Ростовской области во время ссоры ударила мужа ножом в живот.