Жители Каменска-Шахтинского заявили о крупном пожаре на рынке

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
По их словам, из-за возгорания взрывается электропроводка, из-за чего на всю округу слышны хлопки. Есть предположения, что загорелись мусорные баки и огонь начал распространяться дальше.
Площадь пожара оказалась довольно большой, из-за чего его видно из разных частей города.
«Второй раз за лето горят мусорные баки на рынке», — заявил местный житель.
В региональном УМЧС корреспонденту RostovGazeta сообщили, что возгорание произошло напротив рынка, где загорелся мусор на площади 80 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось в течение 30 минут.
«Главное, что никто не погиб и не пострадал», — написали пользователи в соцсетях.
«Все нормально, свет правда выключали, обесточивая трансформаторы», — уточнили горожане в комментариях.
Ранее пожар произошел ночью в кафе в Ворошиловском районе Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.