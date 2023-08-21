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Жители Каменска-Шахтинского заявили о крупном пожаре на рынке

Жители Каменска-Шахтинского заявили о крупном пожаре на рынке

21 августа 2023, 04:51
Фото: 1MI
В Каменске-Шахтинском в ночь на понедельник, 21 августа, начался пожар в районе рынка, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

По их словам, из-за возгорания взрывается электропроводка, из-за чего на всю округу слышны хлопки. Есть предположения, что загорелись мусорные баки и огонь начал распространяться дальше.

Площадь пожара оказалась довольно большой, из-за чего его видно из разных частей города.

«Второй раз за лето горят мусорные баки на рынке», — заявил местный житель.

В региональном УМЧС корреспонденту RostovGazeta сообщили, что возгорание произошло напротив рынка, где загорелся мусор на площади 80 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось в течение 30 минут.

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«Главное, что никто не погиб и не пострадал», — написали пользователи в соцсетях.

«Все нормально, свет правда выключали, обесточивая трансформаторы», — уточнили горожане в комментариях.

Ранее пожар произошел ночью в кафе в Ворошиловском районе Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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